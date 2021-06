Staline exhorte neuf CM à s’opposer au projet de loi sur les ports indiens

in

Une réunion du MSDC a été convoquée avec les ministres d’État pour discuter du projet de loi.

Le ministre en chef du Tamil Nadu, le député Staline, a écrit mardi à ses homologues dans neuf États, proposant que tous les États côtiers et territoires de l’Union s’opposent au nouveau projet de loi sur les ports indiens, 2021, et prennent des mesures communes pour empêcher toute tentative de diluer les pouvoirs conférés au États.

Il a demandé aux gouvernements du Gujarat, du Maharashtra, de Goa, du Karnataka, du Kerala, de l’Andhra Pradesh, de l’Odisha, du Bengale occidental et de Pondichéry de communiquer leur opposition au projet de loi lors de la réunion du Conseil de développement de l’État maritime (MSDC) jeudi.

Staline a déclaré que le ministère des ports, de la navigation et des voies navigables de l’Union avait élaboré un nouveau projet de loi sur les ports indiens, 2021, pour modifier le modèle de gestion actuel des ports mineurs. Une réunion du MSDC a été convoquée avec les ministres d’État pour discuter du projet de loi.

Conformément à l’Indian Ports Act, 1908, les pouvoirs de planifier, de développer, de réglementer et de contrôler les ports mineurs sont dévolus aux gouvernements des États concernés. Cependant, le nouveau projet de loi propose de transférer bon nombre de ces pouvoirs au MSDC, qui n’était jusqu’à présent qu’un organe consultatif. En outre, de nombreux pouvoirs exercés par les gouvernements des États seront repris par le gouvernement de l’Union, selon la lettre.

Staline a déclaré que le projet de loi, s’il est adopté, aura des implications négatives à long terme pour la gestion des ports mineurs. “Nous avons déjà abordé la question avec le ministère des ports et de la navigation de l’Union, en nous opposant fermement à de telles mesures visant à réduire le rôle autonome des États dans la réglementation et la gestion des ports mineurs”, a-t-il déclaré.

