STALKER 2 est le prochain grand jeu AAA à proposer des NFT

Dans les jeux vidéo, les jetons non fongibles, ou NFT, ne sont plus relégués au royaume des jeux Ubisoft sous-performants et des rêves fébriles de Peter Molyneux. L’un des jeux de tir Xbox du printemps, STALKER 2: Heart of Chernobyl, mettra en vedette des NFT, a annoncé le développeur GSC Game World dans un communiqué de presse aujourd’hui. Grand soupir…

STALKER 2, la prochaine entrée d’une longue série de tireurs d’horreur abandonnés et une vraie douleur dans le cul pour quiconque écrit sur le jeu, a fait le tour du bloc. Initialement annoncé en 2010, il a été annulé et non annulé et annulé à nouveau, avant de revenir pour de vrai en 2018. GSC l’a taquiné au cours des années qui ont suivi et a montré une longue partie du jeu dans une bande-annonce charnue à l’E3 de cette année. Presse Xbox.

Lire la suite: STALKER 2 sortira en avril 2022, voici le premier gameplay

En janvier, GSC mettra aux enchères la possibilité pour un joueur de faire scanner son visage par photogrammétrie sur un personnage non-joueur (PNJ), dans ce que le studio appelle le « tout premier métahumain ». On ne sait pas dans quelle mesure vous pourrez interagir avec ce PNJ, s’il sera ou non un personnage important dans le récit ou juste une partie ponctuelle qui se présente pendant deux secondes pour dire « Salut » avant être immédiatement mangé par quoi que ce soit:

Au-delà de la rare possibilité de mettre votre visage sur le visage d’un personnage informatique, STALKER 2 comportera plus de NFT dans ce que GSC appelle des «packs de genèse hautement secrets», qui seront annoncés en février via Twitter et Discord. Le développeur n’a pas détaillé ce que ces NFT impliqueraient, mais a noté qu’aucun d’entre eux « n’influencera le gameplay lui-même ou ne donnera des avantages dans le jeu par rapport aux autres joueurs » dans STALKER 2.

« Compte tenu des tendances mondiales du jeu, nous pouvons faire plus que simplement offrir une expérience de jeu immersive », a déclaré Evgeniy Grygorovych, PDG de GSC, dans le communiqué de presse d’aujourd’hui. « Nos joueurs peuvent obtenir une présence plus profonde dans le jeu, et nous leur donnerons cette opportunité en présentant le premier jeu AAA avec une méta-expérience unique. »

Si à un moment donné, il semblait que la bulle NFT était bel et bien éclatée, ce moment semble être révolu, alors que les fabricants de jeux vidéo poussent plus loin dans la mise en œuvre de la technologie blockchain dans leurs jeux.

Ghost Recon Breakpoint d’Ubisoft a récemment ajouté un casque NFT qui n’est disponible que si vous avez joué au jeu moyen pendant 600 heures, dans le but d’augmenter artificiellement la rareté du produit. C’est le premier exemple de l’initiative plus large NFT de la société, un programme en version bêta appelé Quartz, qui a été largement critiqué par le public. (En interne, selon les rapports de Kotaku, les développeurs Ubisoft de base doutent de la stratégie, pour le moins.) Au cours du week-end, Peter Molyneux, le mec célèbre pour avoir amené des millions de personnes à exploiter un cube, a annoncé son prochain projet : une « simulation d’entreprise blockchain ». Bien sûr, si l’un de ces gros bonnets est conscient du fait immuable que l’ensemble du champ NFT est une putain d’arnaque massive, il ne l’a pas laissé entendre.

Vous ne pouvez pas non plus fermer les yeux sur la sombre vérité ici : la technologie blockchain pourrait lentement nous tuer tous. (Les NFT de STALKER 2 fonctionneront sur le marché numérique DMarket.) Les observateurs ont à juste titre noté l’impact environnemental de la plupart des technologies blockchain. Comme le souligne l’Agence européenne pour l’environnement, les crypto-monnaies utilisent des quantités « massives » d’énergie, généralement tirée de notre puits de combustibles fossiles en déclin et en ruine. Une étude, publiée en mars, estime que l’extraction de bitcoins pourrait utiliser une énergie égale à celle de tous les centres de données du monde, combinés.

On ne sait pas si GSC a mis en place des plans pour atténuer l’empreinte environnementale potentielle de la poussée de STALKER 2 dans la blockchain. Lorsqu’ils ont été contactés pour commenter, les représentants du studio n’ont rien eu à ajouter dans l’immédiat.