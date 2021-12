Stalker 2: Heart Of Chernobyl – Tout ce que nous savons

Stalker 2: Heart of Chernobyl est en développement depuis longtemps, et ce processus se poursuit jusqu’en 2022. Les fans de l’hybride original de survie-horreur/tireur aux retombées post-nucléaires attendent peut-être avec impatience cette magnifique suite de GSC Game World, d’autant plus qu’il a été annoncé pour la première fois (et même annulé) il y a dix ans. En attendant le lancement du jeu, voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le genre-bender autrefois troublé, désormais prometteur.

Date de sortie de Stalker 2

Stalker 2: Heart of Chernobyl était auparavant prévu pour une sortie en 2021, mais de toute évidence, c’est parti. La date de sortie de Stalker 2 est désormais fixée au 28 avril 2022. Naturellement, un certain scepticisme concernant cette date est compréhensible, mais jusqu’à ce que le studio annonce un changement, il est préférable de préparer le jeu pour son lancement fin avril.

Plateformes Stalker 2 et Game Pass

Stalker 2 sera lancé sur PC et Xbox Series X|S. Il sera également lancé sur Xbox Game Pass le premier jour pour les abonnés console et PC. Actuellement, un lancement PlayStation n’a pas encore été annoncé, mais une fuite semble suggérer que le jeu sera une exclusivité chronométrée sur les consoles Xbox pendant trois mois. Après cela, nous pouvons voir le jeu se diriger vers d’autres plates-formes de console, bien qu’une version Switch semble peu probable (sauf au moyen d’une édition cloud) en raison des spécifications exigeantes du jeu et du fait qu’il s’agit d’une exclusivité de la génération actuelle.

Stalker 2 devrait faire sensation avec son lancement Game Pass.

Qu’est-ce que Stalker 2 ?

Stalker 2 est la suite tant attendue du classique culte original Stalker : L’Ombre de Tchernobyl de 2007. Une exclusivité PC à l’époque, le jeu a donné naissance à deux suites en succession rapide, en 2008 et 2009. Un quatrième jeu, qui fait revivre la série. l’utilisation d’entrées numérotées, était autrefois prévue pour 2011, mais a été annulée en 2012 en raison d’un manque de financement.

Pendant des années, la suite a semblé s’être évaporée, mais elle a fait une résurgence en 2018 lorsque Stalker 2 a été réannoncé. Après un petit teaser au moyen d’une seule capture d’écran au printemps 2020, le jeu a fait l’objet d’une annonce à part entière lors du Xbox Games Showcase, qui a eu lieu dans le cadre d’une longue série de présentations en ligne de remplacement E3 au cours des premiers mois du Pandémie de covid19.

Stalker 2 verra les joueurs jouer à nouveau le rôle d’un survivant portant un masque à gaz et grignotant des rats dans et autour de la zone d’exclusion de Tchernobyl, le site de la tristement célèbre catastrophe de 1986 qui a causé des souffrances à des générations de personnes qui ont été exposées au effets du réacteur nucléaire.

GSC Game World a expliqué comment vous jouez en tant que Stalker titulaire – un chasseur de primes qui fouille dans la zone contaminée à la recherche de trésors et de secrets. Les monstres et les factions à l’intérieur de la zone interagiront les uns avec les autres dans un monde vivant simulé, et le studio affirme que des événements se produiront constamment, que vous soyez ou non là pour les assister.

Il promet également une histoire ramifiée avec de nombreuses fins différentes en fonction de vos choix, et que son monde ouvert sera l’un des plus grands à ce jour. L’histoire sera racontée de manière non linéaire, ce qui pourrait potentiellement offrir plus d’informations sur la vision du jeu sur la zone d’exclusion de Tchernobyl.

TVN

GSC Game World a suscité la controverse lorsque l’équipe a annoncé qu’elle intégrerait les NFT dans Stalker 2. Des objets uniques dans le jeu se sont révélés être en préparation et devaient être initialement vendus dans une maison d’enchères dont la propriété serait ensuite transférée aux joueurs. . Ces joueurs seraient alors en mesure de revendre leurs articles à profit, s’ils pouvaient trouver des acheteurs. C’est l’intention des NFT dans les jeux, et GSC Game World cherche à être parmi les premiers à les adopter, mais presque dès que l’équipe a révélé les plans, elle a été accueillie par des critiques qui ont cité la structure de type pyramide et l’environnement conséquences catastrophiques des TVN.

GSC Game World a brièvement publié une déclaration le lendemain sur Twitter, qui se lisait comme une partie d’excuses et une partie doublant les plans, mais elle a rapidement supprimé la déclaration en quelques minutes. Quelques minutes plus tard, l’équipe a publié une nouvelle déclaration beaucoup plus courte révélant que tous les plans d’intégration des NFT dans Stalker 2 avaient été annulés.

Stalker 2 remorques

À ce jour, nous avons vu le jeu plusieurs fois, à commencer par la bande-annonce de révélation cinématographique ci-dessus de la vitrine des jeux Xbox. Plus récemment, nous avons eu notre premier aperçu des séquences de jeu appropriées via un journal de développeur, que vous pouvez voir ci-dessous.

C’est à l’été 2021 que nous avons appris que le jeu serait dans le Game Pass pour Xbox et PC au lancement, et que le jeu serait repoussé à avril 2022. Espérons que ce soit une date à laquelle GSC Game World pourra se rencontrer de manière saine. programme, en tant que fans de Metro, Chernobylite et d’autres jeux post-apocalyptiques d’Europe de l’Est.

Spécifications du système PC

GSC Game World n’a pas encore révélé les spécifications pour jouer au jeu sur PC. Nous savons que la version console lancée sur Xbox Series X|S sera native de la plate-forme et ne fonctionnera donc pas sur une version Xbox One du jeu.

Précommander Stalker 2

Stalker 2 est disponible en précommande sur ses deux plateformes annoncées, y compris Xbox et PC via Steam.

