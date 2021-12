STALKER 2 vous aidera à vous transformer en métahumain | Jeux

GSC Game World mettra aux enchères un STALKER 2 NFT qui permettra au gagnant de devenir un métahumain… ce qui n’a pas très bien plu à la communauté.

Inévitablement, l’industrie du jeu vidéo se dirige vers la NFT, ou jetons non fongibles. Cette technologie aura de plus en plus de poids dans les entreprises, et nous avons déjà des exemples comme EA ou Ubisoft.

Le dernier à rejoindre l’engouement pour le NFT est STALKER 2, le prochain jeu vidéo en monde ouvert de Monde de jeu GSC pour Xbox Series X | S et PC. Le titre arrivera le 28 avril 2022 aux magasins.

Cela a été annoncé par GSC Game World, qui a confirmé l’utilisation de la technologie NFT dans Stalker 2: Heart of Chernobyl. Et on connaît déjà quelques détails du premier qui sera lancé sur le marché.

L’étude ukrainienne a révélé que les NFT permettront la formation du Stalker Metaverse, pour rassembler la vraie vie au sein du jeu vidéo. En fait, le premier NFT de l’entreprise consistera en créer un métahumain.

Qu’est ce que ça signifie? Eh bien quoi le titulaire de ce NFT pourra créer son propre PNJ pour Stalker 2, qui ne sera pas jouable mais aura un niveau de détail élevé dans le jeu vidéo lui-même.

Cette initiative fait partie de un accord commercial de GSC Game World avec NFT DMarket. Le premier Stalker 2 NFT sera mis aux enchères, qui devrait avoir lieu début 2022.

En janvier 2022, GSC Game World mettra aux enchères ce NFT qui permet à l’acheteur de créer son PNJ personnalisé dans le jeu. À une date ultérieure, cet article peut être vendu à d’autres clients.

Evgeniy Grygorovych, PDG de GSC Game World, a révélé (via The Verge) en quoi cela consistera le NFT métahumain de STALKER 2 : Cœur de Tchernobyl. Comme souvent, la polémique inonde déjà les réseaux.

» L’idée de la NFT associée est d’accorder le droit de recréer l’identité de son propriétaire dans le jeu via l’un des PNJ. La personne devra venir dans notre studio pour une procédure de numérisation détaillée et après cela, nous aurons tout pour faire apparaître cette personne dans le monde du jeu comme l’un des personnages. »

Ce sera le premier de plusieurs NFT pour Stalker 2. La société n’a pas donné plus de détails à ce sujet, mais affirme qu’aucun d’entre eux ne donnera d’avantages ou d’avantages dans le jeu lui-même.

STALKER 2 : Heart of Chernobyl arrive prochainement dans les magasins 28 avril 2022, disponible en exclusivité temporaire sur Xbox Series X | S et également sur PC. Son premier NFT sera mis aux enchères le mois prochain, en janvier 2022.

