Stalle des négociations contractuelles d’Andrea Belotti

Selon Gianluca Di Marzio, les négociations contractuelles entre Andrea Belotti et Torino sont au point mort. Le contrat actuel de Belotti expire en juin prochain, Torino poursuit donc activement son renouvellement.

Les deux parties se sont entendues sur les salaires, mais le blocage vient de la clause de sortie potentielle. Le camp de Belotti souhaite voir la clause de sortie se situer dans une fourchette de 20 à 25 millions d’euros, alors que Torino préférerait qu’elle soit plus élevée et autour de 40 millions d’euros.

Les négociations contractuelles d’Andrea Belotti au point mort

Raisons de l’impasse

Belotti a maintenant 27 ans et aura 28 ans en décembre. Il y avait longtemps la rumeur d’un départ potentiel de Turin, apparemment à chaque fenêtre de transfert, mais un mouvement ne s’est jamais concrétisé. Cela est dû en grande partie au fait que Turin exige généralement des frais élevés.

Les statistiques de Belotti ont baissé ces derniers temps, mais pas à un rythme alarmant. Il reste l’un des meilleurs attaquants (en termes de talent) de Serie A et faisait partie de l’équipe italienne victorieuse de l’Euro 2020.

Il est à la fois puissant et rapide, ce qui lui permet de marquer de multiples façons, à partir de tirs lointains, de volées, de frappes de style braconnage et de dribbles autour des défenseurs. Au contraire, il devient l’attaquant partant des équipes les plus ambitieuses, mais peut également servir de remplaçant de premier plan. Pour les équipes utilisant deux attaquants, Belotti peut également s’intégrer dans ce système.

La raison pour laquelle son camp veut des frais de clause de sortie inférieurs est de le voir enfin quitter Turin si l’occasion se présente. Des frais de 20-25 millions d’euros sont une aubaine pour l’Italien. Il est aussi dans la fleur de l’âge. L’âge et les blessures peuvent rattraper un joueur en un rien de temps, il est donc grand temps que Belotti fasse partie d’une équipe aux ambitions plus élevées.

Il n’y a pas si longtemps, un Belotti motivé déchirait la Serie A. En 2016/17, “Il Gallo” a marqué 26 buts en 35 matches.

Turin a évité de justesse la relégation la saison dernière. Belotti veut clairement l’assurance qu’il peut partir si une offre lui parvient.

