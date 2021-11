Stamkos et Point mènent le Lightning devant les Flyers en fusillade

Steven Stamkos et Brayden Point ont chacun marqué lors de la fusillade et du règlement pour porter le Lightning de Tampa Bay à une victoire de 4-3 sur les Flyers de Philadelphie jeudi soir.

Mathieu Joseph a également marqué en temps réglementaire pour le Lightning, double champion en titre de la Coupe Stanley, qui en a remporté sept sur neuf.

Claude Giroux a marqué deux fois et Travis Konecny ​​a également marqué un but pour les Flyers, qui ont perdu huit matchs consécutifs en saison régulière contre Tampa Bay.

Stamkos et Point ont battu le gardien des Flyers Carter Hart du côté des contreurs dans le bris d’égalité, et Sean Couturier et Giroux de Philadelphie n’ont pas pu se convertir.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Il semblait que le Lightning l’avait gagné en temps réglementaire lorsque Stamkos a inscrit son neuvième but en tête de l’équipe sous un angle aigu avec 1:56 à jouer dans le troisième. Hart n’a pas pu réaliser un arrêt apparemment routinier alors que la rondelle se tortillait à travers son équipement et juste au-dessus de la ligne de but.

Giroux a inscrit son deuxième du match avec 8,1 secondes à faire pour forcer la prolongation. Derick Brassard a remporté une mise en jeu contre Giroux, qui a décoché un long tir des poignets devant le contreur du gardien du Lightning Andrei Vasilevskiy.

Les Flyers ont eu les meilleures chances au cours de la prolongation de cinq minutes à 3 contre 3, mais Scott Laughton a tiré le fer avec un tir et Cam Atkinson a été arrêté par Vasilevskiy avec un arrêt de la jambière.

Vasilevskiy a effectué 27 arrêts. Alex Killorn et Anthony Cirelli ont chacun récolté deux passes décisives pour Tampa Bay.

Le décompte des faits saillants de Giroux a ouvert le pointage à 1:34 du match. Brassard a glissé une passe à Giroux à la ligne bleue, et le capitaine des Flyers s’est placé derrière les défenseurs du Lightning Cal Foote et Mikhail Sergachev et seul sur Vasilevskiy. Giroux a magnifiquement joué de son revers à son coup droit pour marquer son sixième de la saison.

Konecny ​​a donné l’avantage à Philadelphie 2-0 plus tard dans le premier lorsqu’il a tiré la rondelle d’un angle aigu devant le contreur de Vasilevskiy.

Tampa Bay a créé l’égalité avec une paire de buts en deuxième période.

Point a converti 1:51 dans la période sur un avantage numérique, prenant une passe de Stamkos et tirant avec son revers de devant le pli qui a dévié la poignée du bâton de Hart et juste à l’intérieur du poteau.

Joseph a égalé avec 5:08 à jouer dans le deuxième. Killorn a envoyé la rondelle vers le filet et elle a dévié le bâton du défenseur Justin Braun devant et sur le coup droit de Joseph, et il l’a fourrée entre le pied droit de Hart et le poteau. Killorn a une passe décisive dans cinq matchs consécutifs.

HOMME DE FER

Le D de Philadelphie Keith Yandle a disputé son 937e match consécutif et est maintenant à 28 matchs de Doug Jarvis pour la plus longue séquence de matchs consécutifs de l’histoire de la LNH.

SALLE DES FORMATEURS

Foudre : le D Erik Cernak (haut du corps) a raté sa troisième ligne droite. … Cirelli a joué avec un écran facial après s’être cassé le nez en troisième période de la victoire de 4-1 de lundi contre les Islanders.

Flyers : Le D Ryan Ellis (bas du corps) sera absent de quatre à six semaines mais n’aura pas besoin de chirurgie. Il a raté 10 des 11 derniers matchs. … C Kevin Hayes (bas du corps) n’était pas dans l’alignement. Hayes a raté les 12 premiers matchs, mais a joué dans les deux derniers, marquant son premier but dans la victoire de 2-1 en prolongation contre Calgary, mardi. Il a semblé s’être blessé à la fin de la deuxième période de ce match, mais est revenu pour la troisième. … F Patrick Brown (pouce disloqué) n’a pas joué après s’être blessé mardi.

SUIVANT

Lightning : accueille le New Jersey samedi.

Flyers : hôte de Boston samedi.