Stan Collymore dit qu’Aston Villa est « parfait » pour l’attaquant de Manchester United

Photo de Matthew Ashton – AMA/.

Stan Collymore a déclaré sur Twitter que l’Aston Villa de Steven Gerrard serait « parfaite » pour l’attaquant de Manchester United Mason Greenwood.

L’ancien attaquant de Villa pense que Greenwood est meilleur que son coéquipier de Manchester United, Marcus Rashford.

Collymore a également déclaré que l’attaquant de 20 ans devrait être prêté pour deux saisons.

Et où devrait aller Mason Greenwood en prêt ?

Eh bien, selon Collymore, l’attaquant international anglais devrait déménager à Villa.

Greenwood toute la journée.

Finisseur naturel, meilleur mouvement, meilleure conscience, plus de dépit, plus de ruse, apparemment plus affamé.

Devrait être prêté pour 2 saisons. https://t.co/RipeOJq6eG

– Stan Collymore (@StanCollymore) 6 janvier 2022