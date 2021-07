Stan Designer, modèle Tristan Detwiler ouvre le premier espace de vente au détail à LA – WWD

in

Tristan Detwiler, le créateur du sud de la Californie à l’origine de la marque dynamique et durable Stan, a dévoilé sa première boutique, un pop-up ouvert jusqu’à la fin août à Platform, la destination de shopping et de restauration en plein air à la mode à Culver City, en Californie.

« Tout a été virtuel au cours de la dernière année », a déclaré Detwiler à propos du développement de la marque, qui a commencé à attirer l’attention pour ses conceptions matelassées réutilisées au milieu de COVID-19.

“Je pensais que cette opportunité serait géniale uniquement pour la raison que je pourrais littéralement mettre en place tout ce qui est inhérent à ma marque ici, afin que quelqu’un puisse entrer et me voir travailler et voir tout ce qui incarne Stan, à peu près”, a-t-il expliqué à propos du « mi atelier, mi salle d’exposition. » Il est là quotidiennement pour accueillir les clients, tout en utilisant l’espace de vente comme studio. Les prix varient d’environ 60 $ pour une pochette ou un t-shirt vintage à 2 395 $ pour un long manteau.

Les créateurs de la plateforme Joseph Miller et David Fishbein (de la société immobilière Runyon Group) ont offert à Detwiler la boutique temporaire. Le duo transportait des articles de sa gamme au Optimist Beach Club, le «cousin sportif» de leur principal magasin pour hommes, The Optimist (également à l’intérieur de Platform).

Après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Californie du Sud en 2019, où il a étudié l’art et le design, Detwiler – un mannequin et un surfeur passionné – vivait à Los Angeles jusqu’à ce que la pandémie frappe. Il a ensuite déménagé dans sa ville natale de San Diego, travaillant dans la maison de son enfance.

“J’ai repris le garage de ma mère et je l’ai basé à peu près là-bas pendant un an, là où je construisais ça”, a-t-il déclaré.

Créer un « art portable » est son objectif, avant tout, a poursuivi Detwiler. Pour lui, c’est le moyen le plus important de présenter l’histoire et l’histoire d’un matériau recyclé “plutôt que de simplement faire de l’art et de le mettre dans un espace de galerie”.

Ses pièces uniques sont inspirées de la culture surf du sud de la Californie, et il s’approvisionne souvent en textiles trouvés lors de voyages sur la route « le long de la côte », a-t-il ajouté. « C’est devenu une façon de trouver et d’établir ces liens avec les gens et de faire partie de leur vie. J’ai rejoint des groupes de courtepointe.

Sa collection automne 2021 est influencée par les Bumann Quilters en Californie, dont il est membre.

“Je veux juste garder l’intégrité de ce que j’ai créé jusqu’à présent, être durable et trouver ce qui existe déjà, élever ce qui existe”, a-t-il déclaré à propos de la croissance de la marque. « Je travaille à trouver un moyen évolutif de continuer à le faire. Je n’essaie pas, vous savez, juste de créer une énorme marque et d’abandonner ce en quoi je crois.

Le pop-up, ouvert tous les jours de 11 h à 18 h, est situé dans la suite 103 au 8850 Washington Blvd. à Culver City, Californie.