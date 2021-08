Stan Getz lance une nouvelle vague sur ‘Big Band Bossa Nova’

Bossa Nova signifie “nouvelle vague” ou “nouvelle tendance”, et le Big Band Bossa Nova a surfé sur cette vague, faisant le palmarès des albums américains à la suite du succès de Jazz Samba (1962) et avant la sortie de Getz/Gilberto (1964 ). Pris en sandwich entre ces deux albums classiques de l’époque, il est parfois injustement négligé.

L’enregistrement de cet album a commencé le 27 août 1962, aux Columbia 30th Street Studios à New York, lorsque la totalité de la face 1 du LP original a été déposée. Les quatre pistes de la face deux ont été faites le lendemain. Outre le merveilleux saxophone ténor de Stan Getz, le jeu de piano de Hank Jones est particulièrement bon, tandis que Jim Hall joue de la guitare acoustique dans le rôle de Charlie Byrd. Les autres musiciens incluent Clark Terry au bugle et Bob Brookmeyer à la face 2.

Écoutez maintenant Big Band Bossa Nova.

La prémisse de l’album était simple : Getz a demandé au prodige de 28 ans Gary McFarland d’arranger un album de bossa nova pour big band comme suivi de Jazz Samba. McFarland a fini par écrire quatre des morceaux. Les autres morceaux viennent du Brésil Antonio Carlos Jobim, João Gilberto et Luiz Bonfá. (Six mois plus tard, en février 1963, Getz a enregistré Jazz Samba Encore avec Jobim et Bonfá.)

Sorti en novembre 1962, Big Band Bossa Nova n’a pas perdu de temps pour figurer sur la liste des best-sellers des albums Billboard, trois jours avant Noël. Il a culminé au n ° 13 et a passé un total de 23 semaines sur le graphique.

Dans sa critique de l’album, Billboard s’est davantage concentré sur la pochette d’Olga Albizu que sur le jeu. En janvier 1963, le même magazine déclarait : « Les marchands de jazz ont une allure supplémentaire ces jours-ci, grâce à de solides ventes fournies par la musique du Sud, très au sud – le nouveau rythme du Brésil, la Bossa Nova. »

Le Big Band Bossa Nova de Stan Getz peut être acheté ici.