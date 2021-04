Stan, le robot voiturier autonome déjà opérationnel à l’aéroport de Lyon | Moteur

A l’aéroport de Lyon, vous pouvez laisser votre voiture dans un stand et à votre retour vous la trouverez. Mais entre les deux, il a déménagé partout dans le parking de l’aéroport.

L’une des utilisations les plus évidentes des robots est de faire des choses que les humains ne peuvent pas. Ou du moins, faites-le sans faute. Stan dans un robot voiturier autonome, un travail qui existe, mais qui fournit une fonction supplémentaire: densification.

Les aéroports de Lyon, en collaboration avec la société de robotique Stanley Robotics, ont développé Stan, le robot voiturier autonome. Vous pouvez littéralement prendre le contrôle d’une voiture garée et la mettre ailleurs. Mais sa fonction va bien plus loin que cela.

Dans cette vidéo, vous pouvez voir la méthode curieuse qu’il utilise pour garer les voitures sans les démarrer:

Le service déjà assuré par l’aéroport de Lyon est très pratique et curieux.

Lorsqu’un voyageur doit laisser sa voiture à l’aéroport, il la gare dans un garage couvert. Pendant qu’il vole le robot Stan sort la voiture du garage et la gare dans l’un des espaces ouverts.

Quelques minutes avant le retour du propriétaire de son voyage, il la récupère sur la place (il est capable de lire les plaques d’immatriculation) et la remet dans le garage couvert. Son propriétaire le trouvera là où vous l’avez laissé, mais en réalité votre véhicule est resté sur le parking extérieur tout le temps.

Ce n’est pas seulement un service de courtoisie de l’aéroport. Ces types de robots accomplissent une tâche très importante pour les entreprises qui déplacent un grand volume de voitures: la densification.

Ce que recherche la densification est tirer le meilleur parti de l’espace. Dans cet exemple particulier, la précision de Stan dans le stationnement des voitures est si grande qu’il peut les assembler beaucoup plus étroitement qu’un conducteur humain, de sorte que plus de voitures peuvent tenir dans le même espace. 20 ou 30% de véhicules en plus peuvent être mis dans le même parking.

Comme on peut le voir dans la vidéo, Stan est un robot complètement autonome qui fonctionne 24 heures sur 24. Utilisez plusieurs caméras et un logiciel de reconnaissance d’image pour naviguer dans le parking et contourner les obstacles.

Un curieux mécanisme qui est inséré dans le dessous de la voiture et la maintient par les roues, la soulevant, permet de les déplacer sans les démarrer.

Stan est également déjà utilisé dans les usines automobiles françaises, pour retirer les nouvelles voitures des usines et les garer à l’extérieur, en occupant le moins d’espace possible.