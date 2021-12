Stan Okoye, opéré d’une déchirure du tendon du triceps

18/12/2021 à 12:33 CET

Le joueur de Casademont Saragosse Stan okoye il a été opéré vendredi dernier d’une « rupture totale du tendon d’insertion du muscle triceps de son bras gauche », selon le club aragonais.

L’intervention a été réalisée à Saragosse et le joueur aura besoin d’une période de convalescence, selon les services médicaux, « d’au moins 18 semaines ».

Le joueur nigérian s’est blessé à l’issue du deuxième quart-temps du match du dernier match de Ligue contre Urbas Fuenlabrada et, dans un premier temps et en l’absence de tests complémentaires, le temps de récupération a été estimé à pas moins de deux mois puisqu’un partiel et non rupture totale comme cela a été vérifié après l’intervention chirurgicale, donc l’anticipation du retour sur les terrains de jeu s’est considérablement aggravée.