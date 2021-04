Stand By NAK Stock pour d’importantes ressources en cuivre et en or

Petite société minière d’or et de cuivre basée à Vancouver Minéraux de la dynastie du Nord (NYSEAMERICAIN:NAK) a fait l’objet d’un débat intense au sein de la communauté commerciale. Certaines personnes aiment le stock NAK, tandis que d’autres sont fermement opposés à sa possession.

Source: Shutterstock

La société cherche à explorer et à développer le projet Pebble de l’Alaska. Il s’agit d’un développement minier potentiel situé à 200 milles d’Anchorage.

Northern Dynasty Minerals a été empêché par les régulateurs environnementaux de développer le projet Pebble. Ainsi, une grande partie du drame et du débat entourant l’action NAK implique la capacité de l’entreprise (ou son absence) à développer ce projet.

Nous explorerons les développements récents concernant le projet Pebble. Tout aussi important, cependant, les investisseurs devraient se concentrer sur le projet lui-même, y compris son potentiel à être un actif minéral très prometteur.

NAK Stock en un coup d’œil

Il est probablement prudent de dire qu’une grande partie du drame entourant le projet Pebble a déjà été intégrée au stock NAK.

Pour le dire autrement, le cours de l’action a déjà été abaissé – peut-être de manière déraisonnable.

Considérez ceci: en juillet de l’année dernière, l’action a atteint un sommet de 52 semaines à 2,49 $. À partir du 13 avril 2021 à midi, le cours de l’action est à 60 cents.

Peut-être que certains commerçants ne voulaient tout simplement pas être impliqués dans Northern Dynasty Minerals alors que le projet Pebble est soumis à un examen réglementaire.

Si tel est le cas, il est concevable qu’ils aient jeté leurs actions prématurément. Il est possible que le pire des cas ait déjà été supposé. Et le résultat pourrait ne pas être aussi mauvais que les ours le prévoient.

Développements en cours

En novembre 2020, la pire nouvelle apparemment possible est arrivée à Northern Dynasty Minerals.

Plus précisément, l’administration Trump a officiellement refusé le permis de mine pour le projet Pebble. De toute évidence, le US Corps of Engineers avait déterminé que le plan du projet de rejet des matériaux de remblai n’était pas conforme à la Clean Water Act.

Donc, si vous vous demandez pourquoi l’action NAK a baissé si profondément par rapport à son prix de pointe, voici l’explication.

Passons maintenant au 26 février 2021. C’est à ce moment-là que le US Army Corps of Engineers a accepté la demande d’initier un appel administratif pour le projet Pebble, présentée par Pebble Limited Partnership, une filiale à 100% de Northern Dynasty Minerals.

Cela devrait au moins encourager les parties prenantes.

Sur la base des directives du US Army Corps of Engineers, Northern Dynasty Minerals a déclaré qu’il s’attendait à ce que le processus d’appel soit conclu dans les 90 jours. Dans certaines circonstances, cependant, ce délai pourrait être prolongé.

Récemment, le Pebble Partnership a exhorté l’administrateur de l’Agence américaine de protection de l’environnement Michael Regan à soutenir une procédure régulière et la primauté du droit.

En attendant, j’exhorte les négociants en actions NAK à vérifier les mises à jour alors que cette situation continue de se dérouler.

Un actif riche en minéraux

Avec autant de drames en cours, il est tentant de se laisser distraire et d’ignorer ce que le projet Pebble a à offrir.

Et ce qu’il a à offrir, c’est une forte prospectivité pour le cuivre et l’or. Comme le souligne la présentation aux investisseurs de Northern Dynasty Minerals, l’actif Pebble fait partie des plus grandes accumulations de métaux au monde.

Si Northern Dynasty Minerals obtient la permission d’exploiter cette propriété, le stock de NAK pourrait vraiment voler.

C’est parce qu’il pourrait y avoir une découverte majeure de cuivre au projet Pebble. Consultez les statistiques sur l’élément Pebble:

Deuxième plus grand projet de cuivre non développé au monde 17% du cuivre contenu des 10 principaux projets de cuivre au monde 74% du cuivre contenu des 10 principaux projets situés aux États-Unis 57 milliards de livres, mesurées et indiquées, de cuivre 71 millions d’onces, mesurées et indiqué, d’or Gisements importants d’argent, de molybdène et de rhénium

Le potentiel de découverte de plus d’actifs miniers est là – à ce stade, il s’agit simplement d’obtenir la permission de forer.

NAK Stock: à emporter

Je ne recommande pas à quiconque de verser ses économies dans le stock de NAK.

L’entreprise a encore des obstacles à surmonter. Cela étant dit, il est possible que le cours de l’action ait été trop baissé – et que la reprise à la hausse puisse être puissante.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace responsable au premier chef de cet article n’ont détenu (directement ou indirectement) de position sur les titres mentionnés dans cet article.

Louis Navellier, qui a été qualifié de «l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps», a brisé le silence dans cette vidéo choquante «tout dire»… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque L’Américain doit faire aujourd’hui.