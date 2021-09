Standard Chartered Bank s’attend à ce que Bitcoin atteigne 100 000 $ au plus tard au début de 2022

in

Selon l’équipe d’experts en cryptographie de la banque, Ethereum pourrait atteindre 35 000 $.

Une nouvelle équipe de recherche sur les crypto-monnaies de la banque Standard Chartered a prédit que Bitcoin doublerait de valeur et atteindrait 100 000 $ d’ici la fin de 2021 ou au plus tard au début de l’année prochaine et que pourrait valoir jusqu’à 175 000 $ à long terme. C’est ce qu’a rapporté l’agence ..

Mais les bonnes prévisions ne concernent pas que la crypto principale. L’équipe de la banque a également déclaré qu’elle valorisait “structurellement” Ethereum, le deuxième actif cryptographique le plus échangé, entre 26 000 $ et 35 000 $, bien que pour atteindre ce niveau, Bitcoin devrait être proche de 175 000 $.

“En tant que moyen d’échange, Bitcoin pourrait devenir la méthode de paiement peer-to-peer dominante pour les personnes non bancarisées dans un futur monde sans numéraire”, a déclaré la nouvelle unité de recherche sur la cryptographie de Standard Chartered dirigée par Geoffrey Kendrick, qui est également le patron mondial de votre entreprise émergente. marché.

L’information fait partie d’une enquête sur les devises dans une note envoyée aux clients hier. Plus précisément sur le prix du Bitcoin, il a détaillé :

« De manière cyclique, nous nous attendons à un pic d’environ 100 000 $ fin 2021 ou début 2022. »

Fausse chute

Dans un récit similaire, également sujet à la hausse, Nick Spanos, l’un des premiers opérateurs de change BTC et co-fondateur de Zap Protocol, a défini le crash de mardi sur le marché des crypto-monnaies comme un faux creux. “La grande finance et les médias disent que c’est parce qu’il y a eu un déploiement irrégulier au Salvador. Je suis au Salvador en ce moment et les choses s’annoncent spectaculaires », a-t-il déclaré, ajoutant :

«Nous avons donc ici un président qui innove, comme un cadre supérieur, mettant en œuvre l’innovation. Il y croit : il a acheté la trempette, comme tout le monde devrait l’être ».

Spanos a soutenu l’idée d’un prix Bitcoin de 100 000 $ d’ici la fin de l’année, ajoutant qu’Ether s’attend également à atteindre 10 000 $ d’ici là, a rapporté Cointelegraph.

Comme compté DiarioBitcoin, Bitcoin et le marché en général ont connu une forte baisse hier, une baisse qui persiste toujours, avec Bitcoin à 46 282 $, 9,29% de moins qu’hier à la même heure, selon les données de CryptoMarkets. Pour certains experts, qui comme ils prévoient des augmentations, il est temps d’acheter.

