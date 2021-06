Annonces

Standard Chartered ciblant les clients institutionnels en Grande-Bretagne et en Europe pour son échange cryptographique

Le responsable de la branche technologique de la banque est « fermement convaincu que les actifs numériques sont là pour rester et seront adoptés par le marché institutionnel en tant que classe d’actifs très pertinente ».

Standard Chartered est la dernière banque à avoir créé une coentreprise pour permettre l’achat et la vente de crypto-monnaies quelques jours seulement après que son plus grand rival, HSBC Holdings, a déclaré qu’elle n’offrirait pas de services de crypto-monnaie en raison de sa volatilité.

L’idée est d’établir une plate-forme de courtage et d’échange de crypto-monnaies en Grande-Bretagne et en Europe, ciblant les clients institutionnels.

Pour cela, la banque basée à Londres a déclaré mercredi que sa branche technologique, SC Ventures, s’associerait à BC Technology Group Ltd., qui exploite la plate-forme d’investissement en crypto-monnaie OSL basée à Hong Kong, qui a été le premier échange crypto à être autorisé par le Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme.

Alex Manson, directeur de SC Ventures, a déclaré qu’il était “fortement convaincu que les actifs numériques sont là pour rester et seront adoptés par le marché institutionnel en tant que classe d’actifs très pertinente”.

«Nous construisons les éléments constitutifs d’une infrastructure d’investissement sûre et fiable.»

Ce nouveau partenariat sera basé au Royaume-Uni et ciblera le marché européen. Ouverte au quatrième trimestre, la banque proposera le négoce de cryptos, dont Bitcoin et Ethereum.

Cette année, de plus en plus de géants bancaires se sont particulièrement intéressés aux crypto-monnaies, notamment Goldman Sachs, Morgan Stanley, BNY Mellon et bien d’autres.

Tout le monde est revenu lentement; même JPMorgan envisage d’offrir des fonds Bitcoin à ses clients fortunés. Ceci malgré le fait que son PDG Jamie Dimon ait qualifié Bitcoin de «fraude» en 2017.

« Beaucoup de nos clients demandent : « pouvons-nous les aider à acheter ou à vendre de la crypto-monnaie ? » nous y investissons au moment où nous parlons », a déclaré Dimon lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de la banque le 18 mai.

Récemment, dans un témoignage du Congrès devant le comité des services financiers de la Chambre des États-Unis, Dimon a personnellement conseillé de « rester à l’écart » de Bitcoin, ajoutant : « Cela ne signifie pas que les clients n’en veulent pas ».

“Je ne dis pas aux gens comment dépenser leur argent, indépendamment de ce que je pourrais ressentir personnellement à propos de quelque chose”, a déclaré Dimon au Congrès. Il a également suggéré un cadre réglementaire plus rigide pour la classe d’actifs. Tout en critiquant les régulateurs pour avoir « un jour de retard et un dollar à court », il a émis l’hypothèse que le gouvernement « accorderait beaucoup plus d’attention » à l’avenir.

“Acheteurs, méfiez-vous”, a-t-il ajouté en référence aux cryptos et non aux blockchains ou aux stablecoins.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.