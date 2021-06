Standard Chartered étend ses activités en rejoignant la famille Crypto

Comparer

Standard Chartered, la banque multinationale britannique (MNB), a annoncé mercredi que la société s’est réunie et a suivi la tendance des crypto-monnaies.

Standard Chartered Bank crée une joint-venture pour acheter et vendre des monnaies virtuelles comme Bitcoin. Mercredi 2 juin, elle a annoncé que son département technologique SC Ventures établirait un partenariat avec BC Technology Group Ltd., une société d’investissement basée à Hong Kong et spécialisée dans les actifs numériques, selon ..

La Banque a déclaré qu’elle cherchait activement à établir des partenariats avec des experts en actifs numériques de Hong Kong et lançait un échange de crypto-monnaie dédié au développement d’actifs numériques.

La nouvelle association ciblera le marché européen en tant que clientèle et sera ancrée au Royaume-Uni. Cette année, ils prévoient de commencer à négocier au quatrième trimestre pour aider les traders institutionnels à effectuer des transactions en devises numériques dirigées par Bitcoin et Ethereum.

Le directeur de SC Ventures, Alex Manson, a déclaré :

“Nous avons la ferme conviction que les actifs numériques sont là pour rester et seront adoptés par le marché institutionnel en tant que classe d’actifs très pertinente.”

Dans le même temps, Manson a également révélé qu’ils se concentraient sur la construction d’une infrastructure d’investissement sûre et fiable pour jeter les bases de l’avenir.

Cependant, HSBC, l’un des principaux concurrents de Standard Chartered, a une attitude complètement différente vis-à-vis des monnaies numériques.

Le mois dernier, le 24 mai, Noel Quinn, PDG de HSBC, a accepté une interview avec . et a déclaré que HSBC n’avait pas l’intention d’offrir des investissements en crypto-monnaie à ses clients en démarrant un bureau de négociation de crypto-monnaie en raison de l’environnement volatil et de la transparence incertaine.

Source de l’image : Shutterstock