Standard Chartered fait désormais partie de la Global Digital Finance Alliance ⋆ Crypto new media

La principale institution financière britannique – Standard Chartered – serait devenue la première banque à rejoindre le Conseil d’administration de Global Digital Finance (GDF). StanChart, avec le reste des membres, travaillera ensemble pour accélérer l’adoption des meilleures pratiques dans le paysage des actifs numériques.

La dernière entreprise de cryptographie de StanChart

La société multinationale de services bancaires et financiers – Standard Chartered – a rejoint le Global Digital Finance. Avec ce mouvement, elle est devenue la première banque à faire partie de l’alliance GDF en tant que membre mécène.

Le syndicat compte plus de 100 organisations et plus de 350 professionnels du monde entier en tant qu’associés. Avec StanChart, leur mission est de soutenir l’industrie de la crypto-monnaie à travers un réseau d’innovateurs stratégiques. Ils œuvrent également en faveur de meilleures normes de gouvernance et facilitent les engagements entre les acteurs du marché, les régulateurs et les décideurs.

Geoff Kot – Global Head of Financial Markets electronic Trading & Platforms chez Standard Chartered – a commenté :

« Nous attendons avec impatience les opportunités où nous pouvons collaborer avec d’autres experts mondiaux pour soutenir l’adoption des actifs numériques ainsi que contribuer, faciliter et diriger le dialogue de l’industrie sur les normes des actifs numériques. »

Il a ajouté que l’adoption de la crypto-monnaie basée sur la protection des consommateurs pourrait rendre le système économique plus efficace. Les banques, en tant qu’institutions monétaires, ont la responsabilité de « soutenir l’évolution d’une architecture financière mondiale ouverte et digne de confiance ».

Standard Chartered a lancé Olea

Récemment, le géant bancaire semble passer d’une initiative crypto à une autre. Il y a quelques jours, il s’est associé à la société de technologie financière – Linklogis – pour lancer une nouvelle plateforme de financement du commerce numérique basée sur la blockchain.

Comme l’a rapporté CryptoPotato, il s’appellerait Olea, et son objectif serait de réunir « des investisseurs institutionnels à la recherche d’opportunités dans une classe d’actifs alternative avec des entreprises nécessitant un financement de la chaîne d’approvisionnement ».

La plate-forme a été conçue pour développer les services de financement du commerce numérique de StanChart, tels que la gestion numérique de la documentation et des événements. Son siège social serait à Singapour car la banque britannique et Liklogis le géreraient à parts égales.

Le PDG d’Olea serait Amelia Ng – une responsable de SC Ventures (l’unité fintech de la banque britannique). Elle a estimé que la collaboration pourrait s’avérer très bénéfique pour le secteur financier :

« En associant l’expertise de Standard Chartered en matière de commerce international et de gestion des risques et sa connaissance inégalée de l’Asie, de l’Afrique et du Moyen-Orient aux innovations de Linklogis dans la technologie de la chaîne d’approvisionnement, Olea est idéalement positionné pour réinventer le financement du commerce et être une force pour le bien.

A son tour, Letitia Chau – Chief Risk Officer et Vice-Présidente de Linklogis – assumerait les fonctions de Directrice Générale Adjointe de la nouvelle plateforme.

