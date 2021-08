Standard Chartered lance sa nouvelle plateforme Olea,

Standard Chartered, la banque multinationale basée au Royaume-Uni, a récemment rejoint la société de technologie financière Linklogis. Les deux ont travaillé sur le développement de la nouvelle plate-forme de financement du commerce numérique basée sur la blockchain, et maintenant, la nouvelle plate-forme, appelée Olea, vient d’être lancée avec succès.

La banque basée à Londres vise à accomplir plusieurs choses avec le lancement de cette plate-forme, notamment rencontrer des investisseurs institutionnels et élargir davantage sa propre gamme de produits. La précipitation à lancer des produits pour les investisseurs institutionnels et les commerçants n’est pas difficile à comprendre. Après être devenues de plus en plus audacieuses avec leurs investissements cryptographiques, les institutions sont désormais plus ouvertes que jamais à rechercher et à saisir de nouvelles opportunités dans les classes d’actifs alternatives. Tout ce dont ils ont besoin, ce sont des plates-formes fiables et dignes de confiance, dont beaucoup ont été publiées récemment.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Olea n’est que la dernière en date. Il est en fait basé à Singapour et il a été révélé que Linklogis et Standard Chartered seraient impliqués dans l’exploitation et la gestion de la plate-forme.

Standard Chartered envisageait l’opportunité d’entrer dans des crypto-monnaies

Comme on le sait, la directrice générale de la plateforme sera Amelia Ng, qui est une responsable de SC Ventures. Elle pense que la coentreprise pourrait être très bénéfique pour le secteur financier, notant que Standard Chartered possède une connaissance inégalée de l’Asie, de l’Afrique et du Moyen-Orient, ainsi qu’une vaste expérience dans la gestion des risques.

Pendant ce temps, Linklogis est innovant en matière de technologie de chaîne d’approvisionnement, et combiner le meilleur des deux pourrait aider à réinventer le financement du commerce. Les deux sociétés ont également collaboré dans le passé, explorant l’écosystème financier de la chaîne d’approvisionnement en 2019.

Il convient également de noter que Standard Chartered est assez nouveau dans le domaine de la cryptographie, ne rejoignant le soi-disant engouement pour la crypto-monnaie qu’en juin de cette année. Néanmoins, il a agi rapidement et a élaboré des plans pour lancer une bourse et un courtage en Europe avant la fin de l’année. Le projet a toujours été destiné aux clients institutionnels, et est destiné à leur permettre de négocier des devises telles que Bitcoin (BTC/USD), Ethereum (ETH/USD) et d’autres devises numériques plus populaires.

La nouvelle coentreprise est quelque chose qui est venu en cours de route, mais ni Olea ni l’échange / le courtage à venir ne sont une surprise, car le PDG de la banque, Bill Winters, a précédemment déclaré que la création et l’adoption de crypto-monnaies étaient absolument inévitables. En d’autres termes, ce n’était qu’une question de temps avant que la banque ne devienne suffisamment à l’aise avec l’industrie de la cryptographie pour la rejoindre activement, et ce moment semble être maintenant.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent