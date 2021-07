Standup India: le programme du PM Modi pour les femmes, les entrepreneurs SC/ST franchissent des prêts sanctionnés de 1 lakh

L’exigence de marge pour les prêts Standup India a été réduite de 25 % à 15 % à la suite de l’annonce faite dans le discours sur le budget cette année par le ministre des Finances Nirmala Sitharaman (Express File/Gurmeet Singh)

Crédit et financement pour les MPME : Programme de crédit dédié pour SC/ST et les femmes entrepreneurs – Standup India, qui facilite le crédit bancaire entre Rs 10 lakh et Rs 1 crore, a sanctionné 1 16 266 demandes de prêt pour un montant de Rs 26204,49 crore depuis sa création, selon les données du Département des finances Services, Ministère des Finances. Le nombre de demandes sanctionnées a augmenté de 27,3 % par rapport à 91 319 sanctionnées au 10 mars 2020, contre 55 342 demandes au 7 mars 2018. Les dernières données du ministère des Finances ont été partagées par le MoS pour la justice sociale et l’autonomisation Pratima Bhoumik en Lok Sabha aujourd’hui récemment. Lancé le 5 avril 2016 par le Premier ministre Narendra Modi, le programme a ensuite été prolongé jusqu’en 2025 pour fournir des crédits à au moins un emprunteur des castes répertoriées (SC) ou des tribus répertoriées (ST) et une femme emprunteur par agence bancaire pour la mise en place une entreprise verte dans le secteur de la fabrication, des services ou du commerce.

Il est important de noter que l’exigence de marge pour les prêts Standup India a été réduite de 25 % à 15 % à la suite de l’annonce faite dans le discours du budget cette année par le ministre des Finances Nirmala Sitharaman. En outre, les activités liées à l’agriculture ont également été incluses dans le régime. En outre, « le gouvernement a pris diverses mesures pour une mise en œuvre efficace du programme, notamment des dispositions pour la soumission de demandes en ligne par les emprunteurs potentiels via le portail www.standupmitra.in, un soutien à la main, une campagne publicitaire intensive, un prêt simplifié. formulaire de demande, programme de garantie de crédit, convergence avec les programmes de l’État et du gouvernement central dans la mesure du possible, réduction de la marge monétaire et inclusion d’activités liées à l’agriculture, etc. », a déclaré le Bhoumik dans un communiqué du ministère de la Justice sociale et de l’Autonomisation.

Dans l’ensemble, le programme a reçu 1,35 lakh applications avec un montant total de Rs 32 061 crore, mercredi, selon les données du portail Standupmitra. Le programme a intégré 24 699 agences de placement et 348 prêteurs reliant plus de 1,51 succursales bancaires lakh. En ce qui concerne la durée de remboursement dans le cadre du régime, la durée de remboursement du prêt composite est à fixer en fonction de la nature de l’activité et de la durée de vie des actifs achetés avec un prêt bancaire mais ne doit pas dépasser sept ans avec une période moratoire maximale de 18 mois, selon le schéma.

