Standup India: Rs 25 586 cr sanctionnés à 1,14 lakh de prêts en 5 ans; les femmes entrepreneurs les plus bénéficiaires

Crédit et financement pour les MPME: Le programme Standup India du gouvernement Modi, qui facilite le crédit bancaire entre Rs 10 lakh et Rs 1 crore à la caste programmée (SC) ou à la tribu programmée (ST) et aux femmes entrepreneurs, a sanctionné Rs 25,586 crore à plus de 1,14,322 comptes de prêt en mars 23, 2021, depuis son lancement le 5 avril 2016, selon le ministère des Finances. Les femmes entrepreneurs ont été les plus grandes bénéficiaires du programme avec 93094 demandes impliquant Rs 21200 crore sanctionnées suivies de 16258 demandes avec un montant sanctionné de Rs 3335,87 crore aux entrepreneurs SC, et 4970 demandes impliquant Rs 1049,72 crore sanctionnées aux entrepreneurs ST, a déclaré le ministère dans un communiqué. déclaration dimanche.

Le nombre de comptes et le montant sanctionné ont augmenté respectivement de 25,2% et 25% par rapport à l’année dernière. Au 10 mars 2020, 20 466,94 crores de roupies ont été sanctionnés pour 91 319 prêts, selon les données partagées par le ministère des Finances MoS dans une réponse écrite à une question du Rajya Sabha le 18 mars 2020. Suite à l’annonce dans le budget Dans le discours prononcé cette année par le ministre des Finances Nirmala Sitharaman, l’exigence de marge monétaire pour les prêts dans le cadre du programme Standup India a été ramenée de 25 pour cent à 15 pour cent. En outre, des activités liées à l’agriculture ont été incluses dans le programme. Plus de 300 prêteurs ont participé au programme avec plus de 1,5 succursales lakh.

«Le gouvernement a pris diverses mesures pour une mise en œuvre efficace du programme. Celles-ci incluent, entre autres, la possibilité de soumettre des demandes en ligne par des emprunteurs potentiels via un portail en ligne, un soutien à la main, une campagne publicitaire intensive, un formulaire de demande de prêt simplifié, un système de garantie de crédit, une campagne pour le groupe cible à travers des programmes hebdomadaires dédiés, etc. »Thakur avait dit.

Pendant ce temps, le crédit bancaire brut déployé aux micro et petites entreprises (MPE) en décembre 2020 avait augmenté de 6,6% à Rs 11,31 lakh crore par rapport à Rs 10,61 lakh crore au cours de la période de l’année précédente, selon les données de la RBI. Le secteur des MPME représentait une part d’environ 18 pour cent du crédit total à l’industrie et d’environ 5 pour cent du crédit non alimentaire total accordé par les banques commerciales prévues en novembre 2020.

