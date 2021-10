Stanford se rallie tard pour battre le n ° 3 de l’Oregon 31-24 en prolongation

La victoire de retour de Stanford qui a stupéfié l’Oregon a été suffisamment de montagnes russes pour que l’entraîneur David Shaw ait ressenti le besoin de s’excuser auprès de ses parents et de tous les autres fans de plus de 70 ans pour le bilan émotionnel.

Le Cardinal a surmonté une avance gonflée et a fait de son quart-arrière un rallye improbable avant de finalement l’emporter sur les Ducks, troisièmes.

Tanner McKee a lancé une passe de touché sur un temps mort non chronométré à la fin du temps réglementaire pour égaliser le match et une autre sur la possession d’ouverture des prolongations pour mener Stanford à une victoire 31-24 samedi.

“Le mot clé est la résilience”, a déclaré Shaw. “C’est la marque d’une équipe qui réussit, c’est la marque d’une personne qui réussit. Comment pouvez-vous résister aux tempêtes que la vie vous donne? … Nos gars l’ont beaucoup pris au menton mais nous nous sommes battus et avons fait de gros jeux .”

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

McKee est revenu après être parti pour un jeu sur le disque final du règlement avec des côtes blessées pour l’égaler sur une passe de 2 verges à Elijah Higgins après une pénalité de retenue par l’Oregon (4-1, 1-1 Pac-12) à la fin zone a prolongé le jeu d’un jeu.

McKee a ensuite donné l’avance au Cardinal (3-2, 2-1) avec 14 verges à John Humphreys en prolongation. Stanford a ensuite forcé Anthony Brown à lancer une passe incomplète sur les quatrième et -8 pour sceller sa quatrième victoire contre une équipe de l’Oregon classée dans le top 10 depuis 2009 et a déclenché une folle célébration sur le terrain avec les étudiants et les joueurs.

“Nous étions tous au septième ciel. Juste de la joie pure”, a déclaré le secondeur Gabe Reid. “Il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Nous avons essayé de dire cohérent avec notre énergie et notre passion. Nous aimons penser que nous faisons bien face à l’adversité.”

Les Ducks semblaient prêts pour leur premier départ 5-0 en huit ans lorsqu’ils ont repris de 10 points à la mi-temps pour prendre une avance de 24-17 au début du quatrième quart lors du deuxième TD du match de Brown.

Mais ensuite, McKee a livré les gros jeux en retard et le Cardinal a profité de trois pénalités de l’Oregon sur le trajet égalisateur de 87 verges lors de la finale 1:59 du temps réglementaire.

“Nous avons eu des moments brillants, mais certainement pas assez pour surmonter certaines de nos propres erreurs”, a déclaré l’entraîneur Mario Cristobal. “Nous n’avons pas joué avec assez de discipline aujourd’hui et nous n’avons pas entraîné avec assez de discipline aujourd’hui. Cela finit par nous coûter le match.”

McKee a quitté le jeu pour un jeu sur le disque après avoir été touché dans les côtes par Kayvon Thibodeaux sur un ciblage réglé. L’Oregon a ensuite été appelé pour une autre pénalité pour passeur et pour détention dans la zone des buts sur ce qui semblait être le jeu final.

Le Cardinal a obtenu le temps mort et McKee a livré la passe à Higgins. Shaw a opté pour le point supplémentaire et le match est allé à OT.

“C’est un mec sérieux”, a déclaré Higgins à propos de McKee. “C’est ce que nous attendons de lui et il attend de lui-même.”

L’EMPORTER

Oregon : Les Ducks ont joué sans le coordinateur offensif Joe Moorhead, qui était évalué pour une maladie non liée au COVID. L’Oregon a eu du mal à déplacer le ballon tôt avec un seul premier tenu sur les trois premiers disques et un score en première mi-temps. Brown a lancé le premier INT de la saison pour les Ducks au deuxième entraînement avant de se lancer un peu en deuxième demie.

“Ce n’est pas assez bon”, a déclaré Brown. “Une équipe aussi bonne que la nôtre ne peut pas commettre d’erreurs comme celle-ci. Ne peut pas se tirer une balle dans le pied. Nous l’avons fait beaucoup. Ça va piquer. Ça va piquer mal.”

Stanford: Le Cardinal a connu une solide première mi-temps et menait 17-7 grâce à une passe de 18 verges au touché de McKee à Brycen Tremayne et à une course de 2 verges d’Isaiah Sanders. Ils sont allés à trois et out sur trois des quatre premiers entraînements en deuxième mi-temps avant l’entraînement égalisateur.

APPELS QUATRIÈME VERS LE BAS

Les deux équipes ont été arrêtées à la quatrième place en première mi-temps. Stanford a tenté le coup en quatrième et -1 juste à travers le milieu de terrain à la fin du premier quart, mais McKee a été arrêté pour aucun gain sur un coup furtif.

Les Ducks ont profité du champ court et ont conduit pour un TD pour réduire le déficit à 10-7.

Puis vers la fin de la mi-temps, l’Oregon s’en est pris à la quatrième place du 1, mais Brown a été touché pour une défaite d’un mètre.

BLESSÉE

Tremayne a dû être emmené hors du terrain sur un chariot après une apparente blessure à la jambe en première mi-temps. Avant de quitter le terrain, tous ses coéquipiers sont venus lui souhaiter bonne chance.

Le porteur de ballon de l’Oregon CJ Verdel a ensuite été emmené aux vestiaires sur un chariot après s’être blessé au troisième quart. Verdell a couru pour 63 verges et un touché.

SUIVANT

Oregon : accueille la Californie le 15 octobre.

Stanford : À Arizona State vendredi soir.