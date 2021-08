Stanionis-Collazo, Devon Alexander et Gabriel Maestre, bonsoir samedi aux USA

in

Minneapolis accueillera ce samedi soir, tôt le matin en Espagne, un événement organisé avec PBC avec plusieurs noms séduisants et des confrontations bien croisées pour tester promesses et réalités.

Le combat principal, dix rounds, affrontera le poids welter lituanien Eimantas Stanionis (13-0, 9 KO), qui vient de battre Thomas Dulorme, avec le brave vétéran Luis Collazo (39-8, 20 KO). Bon test pour voir si le Baltique, amateur et vainqueur olympique à Rio 2016, poursuit son ascension vers les grands noms de la division, la plupart détenues par le conglomérat Al Haymon.

En tant que semi-fonds, un titre mondial provisoire WBA, avec le super-léger vénézuélien Gabriel Maestre (3-0, 3 KO) et l’Américain Mykal Fox (22-2, 5 KO) comme protagonistes. Maestre, un autre athlète avec un grand héritage en boxe amateur, un diplôme olympique à Londres 2012 et Rio 2016 et médaillé mondial à Almaty 2013, veut avancer rapidement en tant que professionnel, car il sait qu’à 35 ans, le temps est compté. tic-tac contre lui.

Deux vieilles connaissances mettront le prestige et l’envie de continuer à compter dans les galas de cette catégorie, puisque l’Américain Devon Alexander (27-6-1, 14 KO) affronte son compatriote Lucas Santamaría (11-2-1, 7 KO), précisément le bourreau de Mykal Fox en 2020. Ce sera dix rounds chez les mi-moyens où l’ancien champion du monde cherche, après deux ans d’absence de compétition, une dernière chance de revenir dans l’élite. Enfin, le cow-boy Ryan Karl (18-3, 12 KO) sera présent huit rounds en super-légers ; son rival sera le Mexicain Edgar Ramírez (18-17-1, 14 KO). Il y aura plus de combats avec de bons combattants PBC lors de l’événement, comme le Russe Petr Khamukov (6-0, 2 KO).

L’essentiel de la soirée peut être vu en Espagne par la main de la FITE, à environ 8’40 euros pour changer. Il commencera à l’aube du samedi au dimanche à 14h00 et peut être réservé ici https://www.anrdoezrs.net/click-100189057-14003283?url=https%3A%2F%2Fwww.fite.tv%2Fwatch% 2Fpbc -crowley-vs-maestre% 2F2p9tm% 2F