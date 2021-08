Stanionis et Collazo ont fait un nul technique dans une soirée très controversée

in

Hier matin, Minneapolis a accueilli une soirée organisée par PBC, où les trois combats principaux ont eu leur dose de polémique.

Dans le combat principal, au poids welter, Eimantas Stanionis (13-0, 9 KO) a fait un nul technique avec Luis Collazo (39-8, 20 KO). Le Lituanien dominait clairement au quatrième tour, avec des coups qui menaçaient de mettre fin au combat, lorsqu’une collision de têtes regardantes a amené Collazo à se jeter au sol comme s’il avait été tué par un tireur d’élite, une action plus typique d’autres sports que de la boxe. Et, à la suite de la coupure dans la dernière zone de l’œil, il n’a pas pu continuer.

Le quatrième tour n’ayant pas été entièrement joué, il n’a pas été possible d’aller sur certaines cartes qui ont porté Stanionis en place par les trois juges, donc vide technique.

Le match co-vedette, un titre WBA intérimaire, un vol souverain. Le super-léger vénézuélien Gabriel Maestre (4-0, 3 KO) a été largement dominé, et renversé au second tour, par l’Américain Renard Mykal (22-3, 5 KO), appelé en remplacement de dernière minute pour le rendez-vous.

Personne n’a accordé de crédit aux scores quand ils ont été entendus : 114-113, 115-112 et, digne d’une condamnation à perpétuité sportive, un incroyable 117-110 qui n’a donné qu’un tour des onze restants à la chute à Mykal Fox. Gloria Martínez Rizzo C’est ce qu’on appelle le juge sans vergogne. Il se trouve que Maestre s’était déjà bandé de façon irrégulière, ce qui a retardé le début des hostilités ; les pièges, en fin de compte, ont été fabriqués par d’autres.

Ouverture de l’émission Alexandre Devon (27-7-1, 14 KO), qui a cédé contre Lucas Santamaria (12-2-1, 7 KO) par décision unanime dans un combat compétitif, et montrant que son prochain choix devrait être la retraite. Excessif 98-92, 98-92 et 97-93 ont été les points attribués par les juges. De plus, le cowboy Ryan Karl (19-3, 12 KO) a battu Édgar Ramírez (18-18, 1, 14 KO) aux points en huit rounds.