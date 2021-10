Stanley Johnson qualifie les éco-activistes du M25 de « contre-productifs » | Nature | Nouvelles

Dans une interview exclusive, le père du Premier ministre a qualifié les manifestations illégales sur les routes d’Insulate Britain de « contre-productives », déclarant : « Je sympathise avec eux, mais ils doivent agir dans le respect de la loi. Je ne suis pas sûr que le blocage des autoroutes soit utile à leur cause. Ils éteindront beaucoup de supporters potentiels.

M. Johnson, 81 ans, qui fait actuellement la promotion de son nouveau roman From An Antique Land, a ajouté : « Si vous allez sur mon site Web, vous me verrez porter un badge XR lors d’un rassemblement à Trafalgar Square. Je me soucie profondément des questions environnementales et je serai à Manchester » – lors de la conférence du parti conservateur – « cette semaine, lors de quelques événements, je parlerai de l’urgence de lutter contre le changement climatique et la crise de la nature ».

Mais l’ancien député européen conservateur a refusé de condamner la cheffe adjointe travailliste Angela Rayner qui a exaspéré des millions de personnes la semaine dernière en qualifiant les députés conservateurs de “racaille”.

« Tony Blair avait l’habitude d’excuser les explosions de John Prescott en disant ‘John sera John’. Je pense que c’était un moment ‘Angela sera Angela’ », a-t-il déclaré. « On lui donne beaucoup de licences. Personne ne peut prétendre qu’elle n’a pas eu la vie dure au début de sa vie. Mais elle n’est pas ma cible numéro un pour le venin personnel. Je dirais qu’elle fait preuve de clémence ; Je sais d’où elle vient.

Rayner, né à Stockport, 41 ans, a déclaré lors d’une réunion en marge du parti travailliste: “Nous ne pouvons pas être pires qu’un tas de racailles, homophobes, racistes, misogynes, absolument viles … république bananière, vile, méchante, Etonian … morceau de racaille”, avant ajoutant qu’elle s’était “retenue un peu”.

M. Johnson a déclaré: “Je ne pense pas qu’elle devrait utiliser ce langage – et je ne pense pas qu’elle devrait fumer en public. À mon époque, ce n’était pas fait.

Stanley, aussi blond et bouffant que son fils Boris, a échoué à deux reprises dans sa tentative de devenir député conservateur. Il admet que, lorsqu’il se tenait à Cambridge, il a mal orthographié le nom de la ville universitaire dans son discours électoral, en omettant le «d», et a écrit à tort «Les conservateurs croient en plus de paroles et moins d’action».

Son dernier roman se déroule au Cambodge et aux États-Unis. “Ce n’est pas tellement un thriller environnemental mais plutôt un drame personnel/politique”, a-t-il déclaré.

« Il s’agit de Su Soueng, une femme qui, à l’âge de sept ou huit ans, a été forcée de fuir le régime de Pol Pot après la guerre civile cambodgienne avec sa mère et a grandi à Washington DC. À l’improviste en tant qu’adulte, elle est invitée à travailler au Cambodge pour une association caritative et commence une quête pour découvrir ce qui est arrivé à son père sous Pol Pot.

« Cela se passe peu après le 11 septembre, George W Bush est président et j’évoque le rôle de l’Amérique dans le soutien aux Khmers rouges et les accords conclus entre Washington et Pékin.

« Il existe également une intrigue secondaire archéologique impliquant un temple perdu plus grand qu’Angkor Wat. C’est un livre auquel j’ai pensé au fil des années et le confinement m’a permis d’y mettre la touche finale.

Il a ajouté : « J’ai jonglé avec trois carrières depuis les années soixante – l’écriture, la politique et la campagne environnementale. L’année prochaine, je serai à une grande conférence sur la nature en Chine et mon prochain livre sera un livre factuel sur le plastique – nous noyons la planète dans une mer de plastique.

Natif de Cornouailles, M. Johnson, maintenant une célébrité de la télévision, est apparu sur Channel 4 quiz Countdown la semaine dernière lorsqu’il a régalé l’animatrice Anne Robinson avec des récits d’un défi impliquant des testicules de taureau sur I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here.

Son roman The Commissioner a été adapté au cinéma en 1998 avec John Hurt.

Johnson est administrateur de la Gorilla Organization et ambassadeur de la Convention des Nations Unies sur les espèces migratrices. En 1984, il a reçu le prix Greenpeace pour services exceptionnels rendus à l’environnement.

Il a quatre enfants de son premier mariage avec la peintre récemment décédée Charlotte Johnson-Wahl – Boris, Rachel, Leo et Joseph, et deux enfants, Julia et Maximilian, de son second mariage avec Jennifer.