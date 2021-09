Stanley Tucci: À la recherche de l’Italie et de 9 autres grandes docuseries de CNN que vous pouvez diffuser sur HBO Max

United Shades Of America (2016 – Présent)

Depuis ses débuts en 2016, United Shades of America a suivi le comédien W. Kamau Bell alors qu’il visite diverses communautés et cultures à travers les États-Unis pour mieux comprendre les problèmes et les autres défis auxquels les gens qui y vivent sont confrontés chaque jour. Jusqu’à présent, Bell a passé de longues périodes avec des groupes comme le Ku Klux Klan, des hipsters, des personnes qui choisissent de vivre hors réseau et des populations de sans-abri, tout en se plongeant dans des questions d’actualité telles que l’éducation, l’impact de l’humanité sur l’environnement et la culture des armes à feu. .

Les cinq premières saisons de United Shades of America sont disponibles sur HBO Max dès maintenant, et la sixième saison (diffusée en 2021) devrait être ajoutée au service tôt ou tard. Même si vous avez regardé chaque épisode, il n’y a jamais de mauvais moment pour revenir en arrière et explorer ces docuseries éclairantes et parfois difficiles.

Diffusez United Shades Of America sur HBO Max.