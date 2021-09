Stanley Tucci choisi pour jouer le rôle de Clive Davis dans le biopic de Whitney Houston

Crédit photo : Daniel Krieger / CC by 2.0

Stanley Tucci incarnera Clive Davis dans le biopic de Whitney Houston, “Je veux danser avec quelqu’un”.

Naomi Ackie jouera Houston dans le biopic musical, basé sur la vie et la musique de Houston. Kasi Lemmons est sur le point de réaliser, avec Anthony McCarten auteur du scénario. Clive Davis est le chef du label et producteur exécutif en grande partie responsable de la découverte de Houston et du démarrage de sa carrière épique.

Le film est produit par Pat Houston pour le compte de Houston Estate, aux côtés de Muse of Fire Productions. Les autres producteurs incluent Larry Mestel au nom de Primary Wave Music et Denis O’Sullivan qui a également produit Bohemian Rhapsody. Jeff Kalligheri pour Compelling Pictures, Matt Jackson de Jackson PIctures, et Molly Smith, Trent et Thad Luckinbill pour Black Label Media. Primary Wave Music est partenaire du Houston Estate.

Sony et Tristar Pictures sortiront le biopic de Whitey Houston en salles le 23 décembre 2022.

Le film célèbre la vie des chanteurs, tragiquement interrompue à l’âge de 48 ans en 2012. Elle a été intronisée à titre posthume au Rock and Roll Hall of Fame et est devenue la première artiste noire à recevoir trois prix RIAA Diamond. Whitney Houston a remporté six Grammy Awards, 16 Billboard Music Awards, 22 American Music Awards et 2 Emmys parmi d’innombrables autres.

Elle est l’artiste musicale féminine la plus récompensée de tous les temps et a vendu plus de 200 millions de disques dans le monde. Elle a fait ses débuts d’actrice avec The Bodyguard en 1992, enregistrant six chansons pour la bande originale. “I Will Always Love You” a remporté un Grammy pour le disque de l’année et est devenu le single physique le plus vendu par une femme dans l’histoire de la musique. La bande originale de The Bodyguard reste l’album de bande originale le plus vendu de l’histoire.

Plus tôt cette année, Dolly Parton a expliqué comment elle avait honoré Houston avec les redevances de son auteur-compositeur de la chanson à succès. “J’ai acheté mon grand complexe de bureaux à Nashville”, a déclaré Parton à Andy Cohen. «J’ai acheté une propriété dans ce qui était le quartier noir de la ville, et il ne s’agissait principalement que de familles et de personnes noires qui vivaient là-bas. J’adore le fait d’avoir dépensé cet argent dans un complexe et je pense que “c’est la maison que Whitney a construite”.