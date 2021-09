Stanley Tucci révèle qu’il a reçu un diagnostic de cancer il y a 3 ans

David M. Benett / Dave Benett / .

Selon Stanley, il est maintenant en rémission et il est peu probable que son cancer revienne.

Bien que l’acteur n’ait partagé aucun détail supplémentaire sur sa santé, il a déclaré : “[Cancer] vous fait plus peur et moins peur en même temps. Je me sens beaucoup plus vieille qu’avant d’être malade. Mais vous voulez toujours aller de l’avant et faire avancer les choses. “

Au moment de son diagnostic, l’acteur était réservé et occupé alors qu’il travaillait sur des films tels que Night Hunter, A Private War et Patient Zero.

Depuis lors, il a continué à compléter son CV avec une variété de concerts. De plus, il est même devenu une sensation sur les réseaux sociaux avec son contenu attachant. En avril dernier, Stanley est devenu viral après avoir publié une vidéo de bien-être de lui-même en train de préparer un cocktail.

Cependant, le vétéran d’Hollywood a admis qu’il était toujours perplexe sur le clip viral.

“Je ne sais pas ce qui s’est passé”, a-t-il déclaré au magazine. “C’était tellement bizarre. J’ai fait cette vidéo et ma femme m’a dit de la mettre sur Instagram. Tout d’un coup, c’était partout et tout le monde disait que j’étais un” barman sexy “. désespéré. ‘”