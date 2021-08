Stanza Living certifié Safe Place to Stay par Equinox Labs

Les mesures COVID-Combat de Stanza Living ont été développées et adoptées avec agilité en investissant dans les meilleures pratiques de l’industrie et en suivant les directives de santé et de sécurité partagées par l’OMS et les organismes gouvernementaux locaux.

Stanza Living, la marque d’hébergement la mieux gérée en Inde, est devenue le premier opérateur à être certifié “Safe Place to Stay” dans le cadre d’une évaluation faisant autorité par le principal cabinet d’audit qualité Equinox Labs. La société a également reçu une certification « Safe Place to Cook » qui compare son infrastructure de cuisine aux principales marques hôtelières.

Equinox Labs, qui a effectué des contrôles complets sur les opérations et le système de prestation de services de l’entreprise, est un leader de 15 ans dans l’audit de la sécurité de l’air, de l’eau et des aliments en Inde.

Selon l’entreprise, pour tester l’état de préparation de l’entreprise, Equinox Labs a entrepris un processus d’examen complet. Sur plus de 100 points couvrant l’entretien, l’assainissement, l’entretien ménager, l’élimination des déchets, la conception des installations, l’hygiène du personnel, la formation et les contrôles de qualité, les propriétés Stanza Living ont été minutieusement testées. De plus, l’assurance qualité et la conformité réglementaire pour les opérations de préparation des aliments de l’entreprise dans les cuisines exclusives, le service de livraison sans contact, etc. se sont avérées méticuleuses.

Stanza Living, qui avait lancé un vaste cadre COVID-Combat Ready au début de l’année dernière, s’est efforcé de créer une expérience de vie vraiment fiable, cohérente et de qualité pour ses résidents. Ce qui signifie que, que quelqu’un choisisse de séjourner dans une propriété Stanza Living à Bangalore ou pré-réserve à Pune, commande un petit-déjeuner à Delhi ou dîne à Indore, ils devraient tous pouvoir profiter d’une hospitalité de style Stanza Living, sans soucis, le réclamations de l’entreprise.

S’exprimant sur cette étape importante, Anindya Dutta, MD et cofondatrice de Stanza Living, a déclaré : « Nous voulons être le choix de séjour évident pour tous ceux qui déménagent dans une nouvelle ville. Dans le contexte actuel, cela devient encore plus critique alors que les gens cherchent à s’ancrer dans un endroit qui se sent aussi sûr, confortable et protégé que la maison qu’ils quittent. C’est pourquoi notre première priorité, avec le début de la pandémie, était de fortifier nos résidences et de créer des procédures d’exploitation encore plus rigoureuses pour la sécurité et la santé de nos résidents et de nos gens. Nous sommes fiers de voir nos mesures recevoir le sceau d’approbation d’un auditeur de premier plan en matière de normes de sécurité comme Equinox Labs. »

Ashwin Bhadri, PDG d’Equinox Labs, a déclaré : « Equinox Labs est à l’avant-garde de la mise en conformité de la qualité depuis plus d’une décennie, guidant les organisations de tout le spectre pour atteindre les normes les plus élevées de sécurité et d’hygiène. Dans le contexte de la pandémie en cours, notre responsabilité devient encore plus urgente alors que les établissements doivent regagner la confiance des consommateurs dans leurs offres de services. Stanza Living, en tant que l’un des premiers acteurs de l’espace d’hébergement géré à investir dans un « habitat sûr », a réussi le test avec brio. »

Les mesures COVID-Combat de Stanza Living ont été développées et adoptées avec agilité en investissant dans les meilleures pratiques de l’industrie et en suivant les directives de santé et de sécurité partagées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les organismes gouvernementaux locaux. Avec cette certification indépendante, la société a encore renforcé sa position d’acteur de premier plan, en fixant de meilleurs niveaux de vie pour les plus grands espaces locatifs et gérés.

