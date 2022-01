Star Chase Stokes d’Outer Banks à Miami pour le Nouvel An

Lire du contenu vidéo

Chase Stokes sillonne la Floride en passant un bon vieux temps alors qu’il aime la vie de célibataire – et son dernier arrêt était Miami, où il a sonné le Nouvel An avec l’air libre et lâche.

La star d' »Outer Banks » s’est rendue à la discothèque E11EVEN samedi avec un groupe de copains, où ils se sont retrouvés dans la cabine du DJ surplombant le reste de la foule en dessous. Tout comme son escale à Orlando… souvenez-vous, Chase y a aussi fait la fête. Quoi qu’il en soit, il avait beaucoup à faire pour son bon temps dans la 305.

Apparemment, CS avait une bonne quantité de larve à proximité pendant qu’il faisait rage – des hamburgers et des frites, semble-t-il – et a même commencé à jeter des galettes de hamburger aux amateurs de club, selon des témoins oculaires.

Il était également assez populaire auprès des dames ce soir-là … on nous dit qu’un essaim de fans féminines a été vu en train d’essayer d’atteindre le mec dans sa zone sectionnée, mais il n’est pas clair si l’une d’entre elles a eu autant de succès que cette femme de la dernière fois. la semaine.

Vous vous souviendrez … Chase semblait être sucer le visage dans un salon à Orlando, et en fait parti avec la dame chanceuse à la fin de la nuit.

Tout cela, bien sûr, fait suite à sa séparation avec la co-vedette de ‘OB’ Madelyn Cline … qui a été vu dernièrement avec DJ Zack Bia ici à LA — apparemment, après s’être séparé de Chase pendant le week-end de Thanksgiving.

Ils ont tous les deux l’air d’avancer et de faire de la houle… surtout Chase.