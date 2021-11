Star Citizen a levé plus de 400 millions de dollars mais n’est toujours pas sorti

Image : Gardiens

Nous sommes en 2007. Je joue à un jeu sur Xbox Live Arcade appelé Wing Commander Arena. C’est un jeu de tir de haut en bas, et je le déteste. Ce n’est pas le commandant d’escadre. Pourquoi personne n’a fait un nouveau commandant d’escadre.

Nous sommes en 1993. Je suis assis dans mon salon, essayant de créer une disquette de démarrage pour que mon ordinateur personnel SX33 vieillissant puisse jouer au Wing Commander III de Chris Roberts. Je réussis, mais il faut 23 minutes pour qu’une mission se charge.

Nous sommes en 2012. Chris Roberts, le créateur de Wing Commander, annonce un nouveau jeu vidéo. Il arrive sur Kickstarter, un marché en ligne où les fans peuvent acheter des choses qui ne sont pas encore terminées. Le jeu s’appelle Star Citizen. Il sortira en 2015.

Nous sommes en 1999. Freddie Prinze Jnr. vole dans l’espace dans un chasseur stellaire qui ressemble à un manège d’un parc à thème des années 1950. Ce n’est pas le commandant d’escadre. Je n’apprécie pas ça.

Nous sommes en 2015. Star Citizen a levé plus de 100 millions de dollars, mais malgré les plans initiaux n’a pas encore été publié. En 2012, Roberts avait déclaré « Nous en sommes déjà à un an – deux autres années nous placent à 3 au total, ce qui est idéal. Plus et les choses commenceraient à devenir périmées ». Je suis concerné.

Nous sommes en 1991. Je joue le Wing Commander II et je suis impressionné par sa structure de campagne ramifiée et son scénario d’opéra spatial. J’espère que la série ne s’arrêtera jamais.

Nous sommes en 2020. Les fans ont maintenant dépensé 300 millions de dollars pour un jeu qui n’est pas sorti. La campagne solo de Star Citizen, Squadron 42, était censée sortir en 2016. Puis en 2018. Une version bêta, au moins, devait sortir en 2020. En octobre 2020, Roberts a déclaré : « Nous avons encore du chemin à parcourir avant d’y entrer. bêta ». Je ne suis plus concerné, je trouve maintenant cela profondément drôle.

Nous sommes en 2021. Les développeurs de ce jeu vidéo ont maintenant collecté plus de 400 millions de dollars auprès des fans pour un jeu qui n’est toujours pas sorti et qui est en développement depuis une décennie. MDR.