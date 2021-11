Le titre de science-fiction ambitieux Star Citizen a levé plus de 400 millions de dollars à ce jour.

Comme repéré par PC Gamer, le projet a rapporté 403 054 928 $ – au moment de la rédaction – en financement participatif. Cet argent provient de 3 366 316 personnes.

Star Citizen a levé 50 millions de dollars depuis mars de cette année, lorsque le titre avait levé 350 millions de dollars. Cela était dû en partie au développeur Cloud Imperium Games qui avait annoncé que le titre serait gratuit du 19 novembre à début décembre ; les contributions au financement participatif ont immédiatement grimpé en flèche à la suite de cette nouvelle.

Cloud Imperium a récemment annoncé l’ouverture d’un tout nouveau studio à Manchester au Royaume-Uni, dans le but d’employer 700 personnes d’ici 2023 et 1 000 personnes d’ici 2026.

« Manchester est l’endroit où j’ai commencé ma carrière dans le jeu vidéo, lorsque j’ai été embauché pour écrire le jeu du mois pour BBC Micro User, en 1983 à l’âge de 14 ans, donc cela me rend très heureux d’annoncer que nous avons signé un accord à long terme pour notre plus grand bureau à ce jour, au centre-ville de Manchester », a déclaré Chris Roberts, PDG de Cloud Imperium.

« Manchester est l’une des villes les plus dynamiques et modernes d’Europe, avec des liens éducatifs solides et une connectivité élevée, offrant des opportunités et une qualité de vie exceptionnelles à notre équipe. Le nouvel espace Enterprise City est le lieu idéal pour le développement de jeux, avec son investissement profond dans des entreprises axées sur les médias, la technologie et la créativité. Manchester rejoint Los Angeles, Austin et Francfort pour abriter l’équipe de Cloud Imperium, travaillant en partenariat avec notre communauté de joueurs sur Star Citizen et Squadron 42. «

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72666/star-citizen-has-raised-more-than-400m/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));