Star Citizen alpha 3.16 est lancé aujourd’hui avec l’événement Return to Jumptown

À partir d’aujourd’hui, Citoyen des étoiles va vivre avec l’Alpha 3.16 Retour à Jumptown mise à jour – qui ramène l’un des modes de jeu PvP les plus populaires du jeu aux côtés de plusieurs autres ajouts importants au jeu. Jumptown 2.0 est inspiré d’un mode précédent du nom, qui a une équipe de criminels qui combattent les forces de l’ordre contre des substances illégales dans des batailles PvP géantes.

Le patch 3.16 apporte également plus de contenu PvE à Star Citizen, y compris des navires abandonnés que les joueurs peuvent explorer pour de précieuses récompenses. Ce sont des endroits dangereux pour les joueurs courageux qui sont capables de manœuvrer de nombreux pièges pour sécuriser un butin précieux.

« 2021 a été une autre année fantastique pour Star Citizen et notre incroyable communauté, et je suis ravi que nous terminions l’année avec un autre événement dynamique explosif dans Alpha 3.16 : Retour à Jumptown », a déclaré Chris Roberts, directeur créatif de Star Citizen. « Les joueurs de longue date se souviennent des batailles PvP Jumptown émergentes des premiers jours de l’univers persistant. Nous avons pris l’action intense de l’ancien événement comme source d’inspiration pour Jumptown 2.0, qui promet de livrer les champs de bataille exaltants et à grande échelle que nous voulons voir plus dans Star Citizen. »

En ce qui concerne les mises à jour tertiaires à venir avec la 3.16, il y a le dropship Drake Cutlass Steel, qui a remplacé la capacité de chargement du Drake Cutlass par 18 strapontins qui vous permettent de transporter rapidement des troupes entre les batailles. Il est livré avec des canons montés, des tourelles à distance et plus d’armes pour vous assurer, à vous et à vos amis, votre sécurité et vos armes lourdes.

Les vélos en vol stationnaire bénéficient également d’améliorations majeures dans le cadre de remaniements drastiques des véhicules à gravité. Ceux d’entre vous qui en possèdent un devraient voir une meilleure maniabilité, une meilleure stabilité et une bien meilleure expérience pour les vélos stationnaires aller de l’avant.

Enfin, les chasseurs de primes peuvent désormais poursuivre des contrats au-dessus des grottes sur microTech, des avant-postes sur ArcCorp et plus encore avec de nouvelles primes à travers Stanton, y compris des cibles se cachant dans l’atmosphère sur toutes les principales planètes du système.