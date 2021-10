Star Citizen permet désormais aux joueurs de se surdoser et de se piller les uns les autres

Le travail en cours perpétuel Star Citizen pourrait ne jamais être un vrai jeu que vous pouvez simplement vous rendre au magasin et acheter, mais regarder le développeur Cloud Imperium essayer est un divertissement sans fin. Dans la dernière mise à jour sur le serveur de test du jeu, les joueurs ont découvert comment utiliser des pistolets de guérison nouvellement ajoutés pour administrer des surdoses de drogue à des joueurs sans méfiance, les assommant et volant leurs affaires, même dans les zones qui interdisent le combat joueur contre joueur. Ce que c’est drôle!

Les bases de Star Citizen sont censées être des refuges où les joueurs peuvent jouer avec leur inventaire et jouer avec leurs vaisseaux spatiaux très coûteux sans se soucier du monde. C’est pourquoi les combats PvP sont interdits dans ces zones. Mais soigner les autres joueurs ? C’est un acte bénéfique qui ne compte pas comme un acte d’agression. En utilisant le nouvel équipement médical introduit dans la mise à jour 3.15 sur l’univers de test public de Star Citizen, les joueurs peuvent cibler et soigner d’autres joueurs sans leur consentement. Ce ne serait pas un problème dans la plupart des jeux en ligne massivement multijoueurs, mais Star Citizen adore ses systèmes, et l’un de ces systèmes permet aux joueurs de faire une overdose de médicaments de guérison.

Une fois que les joueurs reçoivent une dose suffisamment importante de ces médicaments, ils tombent au sol, paralysés. Les autres joueurs peuvent retourner leur corps, les faire glisser et même les retirer de leur inventaire, les laissant éparpillés dans leurs sous-vêtements, comme le montre cette belle capture d’écran de Redditor AFloatingLantern

Encore une fois, cela semble tellement amusant. Peut-être pas pour les joueurs sérieux qui continuent à être assommés alors qu’ils sont en train d’accéder à leurs navires amarrés, ce qui les rend incapables de courir ou de se défendre pendant une brève période. Ils sont probablement énervés. Mais pour la plupart, les joueurs semblent s’amuser à droguer les autres et à les tenir en otage. YouTuber Greasy Khaleesii a même élaboré un petit guide pratique pour les aspirants chagrins médicaux.

Maintenant, tout est sur le serveur de test, et les mécanismes sont susceptibles de changer une fois qu’ils passeront à ce que Cloud Imperium considère comme le jeu complet. Certains joueurs sur les forums ont suggéré de rendre obligatoire le consentement à être soigné, ce qui semble être un bon moyen de résoudre cette situation hilarante.

D’ici là, que les bases de l’univers de test de Star Citizen soient remplies à ras bord d’explorateurs spatiaux nus. C’est le genre de vision d’avenir progressiste que je peux vraiment soutenir.