Star Citizen s’échauffe à cause de la vente de navires potentiellement faux

Star Citizen, le vent de l’hiver des jeux vidéo, a récemment été critiqué pour pratiques publicitaires trompeuses, du moins aux yeux d’un organisme de réglementation britannique. Eurogamer rapporte que l’Advertising Standards Authority (ASA) du Royaume-Uni a demandé au développeur Cloud Imperium Games de préciser que les soi-disant «concepts» de Star Citizen ne sont pas encore techniquement disponibles, même si les joueurs peuvent débourser de l’argent très réel pour eux.

L’industrie de la publicité au Royaume-Uni est en partie autoréglementée. Bien que la législation ait manifestement une certaine autorité, des organismes de réglementation indépendants rédigent et appliquent également un code qui dicte ce que les publicités peuvent et ne peuvent pas dire. L’ASA est l’agence principale. Considérez-le comme une commission fédérale des communications qui n’est pas liée au gouvernement, à la fois en termes de financement et de surveillance, mais qui est toujours autorisée à dominer toute une industrie. (Bien que d’une manière édentée, ex post facto, que peu d’annonceurs prennent au sérieux – Ed. britannique.)

Financé pour la première fois via Kickstarter en 2012, Star Citizen est une simulation de vol en ligne massivement multijoueur qui est embourbée dans le développement depuis près d’une décennie. Bien qu’aucun jeu complet ne soit encore sorti, les contributeurs ont pu jouer certaines parties du jeu au coup par coup, y compris les modes de tir à la première personne et de combat de navires. Son architecte en chef, Chris Roberts de Wing Commander, n’a aucune idée de la date de sortie du jeu complet.

En juillet, l’utilisateur de Reddit Matzy a déposé une plainte auprès de l’ASA concernant la pratique de Cloud Imperium consistant à vendre des vaisseaux conceptuels dans le but de financer le développement long et difficile de Star Citizen. (Eurogamer a vérifié la plainte de Matzy.) Les vaisseaux conceptuels ne sont pas encore dans Star Citizen – un jeu qui a levé plus de 350 millions de dollars de financement participatif à ce jour – mais devraient être inclus à un moment donné. Bien sûr, tous les plans ne sont pas garantis de se concrétiser.

Le navire incriminé dans la plainte de Matzy est le Gatac Railen, une bête violette et argentée qui ressemble à ce qui se passerait si vous geliez Optimus Prime au milieu d’un squat aérien. Un e-mail publicitaire offrait une “dernière chance” de saisir le Gatac Railen, exhortant les joueurs à “agir vite avant qu’il ne parte”. Il n’a pas pleinement précisé que le Gatac Railen pourrait ou non faire partie du jeu.

L’ASA a répondu en publiant un avis d’avis – essentiellement, une tape sur le poignet qui dit: « Coupez cette merde ».

Au moment de la rédaction d’aujourd’hui, le bas de la liste Web du Gatac Railen – qui indique que ce navire n’est pas actuellement à vendre – comprend un avertissement : « Le Gatac Railen est proposé pour la première fois en tant qu’engagement de concept de véhicule limité. Cela signifie que le véhicule est en cours de développement mais n’est pas encore prêt à être affiché dans votre hangar ou à voler dans Star Citizen. Il sera disponible en tant que contenu jouable dans un patch ultérieur.

Dans l’intervalle, les joueurs qui se sont engagés recevront un « véhicule de prêt » qui est à peu près de la même taille et des mêmes fonctionnalités que le Railen.

Star Citizen, actuellement en version alpha, est prévu pour 2014, 2016, et ainsi de suite.