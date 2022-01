Star de « La petite maison dans la prairie » La fille de Michael Landon dans « Yellowstone »

Eden Brolin n’est pas le seul membre d’une famille célèbre à avoir joué dans Yellowstone. Jennifer Landon, la fille de l’acteur de La Petite Maison dans la prairie Michael Landon, a également un rôle important dans la série. Landon a rejoint l’émission pour la saison 3 en 2020 en tant que Teeter, qui travaille au Yellowstone Dutton Ranch.

Le célèbre père de Landon, Michael, était l’une des plus grandes stars de la télévision de son époque. Il a joué dans Bonanza dans le rôle de Little Joe Cartwright de 1959 à 1973, puis a joué le rôle du père de Laura Ingalls Wilder, Charles Ingalls, dans La petite maison dans la prairie de 1974 à 1982. Le dernier rôle majeur de Michael était celui de Jonathan Smith dans Highway to Heaven, qui a duré de 1984 à 1989. L’acteur a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 1984 et a rejoint le Television Hall of Fame en 1995. Michael est décédé en 1991 à 54 ans des suites d’une bataille contre le cancer du pancréas.

Michael a été marié trois fois. Il a épousé la mère de Landon, la maquilleuse de Little House on the Prairie, Cindy Clerico, en 1983. De nombreux demi-frères et sœurs de Landon ont également joué. Leslie Landon, qui est maintenant psychologue, a joué Etta Plum dans des téléfilms Little House. Michael Landon Jr. est également apparu dans Little House et plus tard dans les films Bonanza dans les années 1990. Il est maintenant producteur exécutif sur When Calls the Heart et When Hope Calls. Christopher Landon est un scénariste-réalisateur spécialisé dans les projets d’horreur qui a travaillé sur les films Paranormal Activity et Happy Death Day. Mark Landon, décédé en 2009, est également apparu dans quelques-uns des projets de son père.

Le premier rôle d’actrice de Landon est venu en 1989 lorsqu’elle a joué un rôle non crédité dans un épisode de Highway to Heaven. Elle a marqué son premier crédit en 1991 dans le téléfilm Us. En 2005, elle a commencé à apparaître dans des feuilletons, avec des rôles dans As the World Turns, The Young and the Restless et Days of Our Lives. En 2020, elle rejoint Yellowstone. Il y avait des spéculations qu’elle quitterait la série après que John Dutton (Kevin Costner) ait licencié Teeter, mais Landon a continué à apparaître dans la série pour le reste de la saison 4.

Yellowstone n’est pas la seule série dans laquelle Landon joue maintenant. Elle a également un rôle récurrent dans FBI: Most Wanted de CBS dans le rôle de Sarah Allen, la petite amie de l’agent spécial de supervision du FBI Jesse LaCroix (Julian McMahon). Elle est apparue dans 13 épisodes jusqu’à présent, dont l’épisode « Incendiaire » du 4 janvier. FBI: Most Wanted en est maintenant à sa troisième saison et est diffusé sur CBS les mardis à 22 h HE.

Yellowstone a terminé sa quatrième saison dimanche et sera probablement repris pour une cinquième saison compte tenu de la surprenante finale de la saison. En attendant, les fans peuvent rattraper leur retard sur les saisons passées sur Peacock. Paramount + abrite la série précédente du co-créateur Taylor Sheridan, 1883, qui suit le déménagement de la famille Dutton dans le Montana. De nouveaux épisodes de 1883 sont diffusés le dimanche.