Star de longue date quitte après le 200e épisode

Chicago Fire vient de perdre l’un de ses visages les plus familiers. À la fin du 200e épisode de l’émission, diffusé mercredi soir, Matthew Casey de Jesse Spencer a annoncé qu’il quitterait Firehouse 51 afin de déménager dans l’Oregon pour s’occuper des deux fils de son défunt ami, Andy Darden. Bien sûr, cela signifie que les fans de Chicago Fire devront également dire au revoir à Spencer, qui a joué dans la série depuis sa première en 2012.

Lors d’une conférence de presse Zoom avec des journalistes, Spencer a expliqué sa décision de quitter la série. Selon l’acteur, le fait qu’il ait joué dans House pendant huit saisons et qu’il ait joué directement dans Chicago Fire pendant près d’une décennie a fait des ravages. Il a expliqué qu’il voulait quitter Chicago Fire afin de se concentrer sur sa famille et d’autres activités.

« J’ai réalisé que je faisais de la télévision depuis longtemps. Je l’ai additionné et je pense que cette année est ma 18e année de télévision en réseau », a déclaré Spencer, par TV Line. « J’ai appelé [showrunner] Derek [Haas] et lui a annoncé la nouvelle, a dit que je pensais qu’il était temps de quitter la série, et il a convenu que nous devrions au moins amener Casey à 200 épisodes. C’était une décision difficile parce que j’aime la série depuis le début, mais il y a d’autres choses que j’aimerais faire à l’avenir, et il y a une famille dont je dois m’occuper, et 18 ans c’est long . »

Même si Spencer est sur le point de quitter Chicago Fire, ce n’est peut-être pas la dernière fois que vous l’avez vu dans la série. Spencer et le showrunner de la série Derek Haas, qui a également participé à la conférence de presse Zoom, ont déclaré qu’il y avait une chance que vous voyiez Casey à l’avenir. Ils ont mentionné qu’il est probable que vous entendiez parler de Casey, en particulier afin de poursuivre sa romance avec Brett (Kara Killmer). L’alun de la Maison a ajouté: « Il y a un potentiel pour que je revienne. Je suis toujours à Chicago en ce moment. Je ne m’enfuis pas à Los Angeles ou quoi que ce soit, même si je pourrais m’échapper un peu de l’hiver. Ma maison ici avec ma femme est à Chicago, et donc je vais toujours être ici, mais je prends du recul pour le moment. »