Star de SVU de retour pour l’épisode 500

Un autre membre de la famille élargie Law & Order: Special Victims Unit revient cette saison. Danny Pino, qui a joué le rôle de Det. Nick Amaro, reviendra dans la série pour fêter son 500ème épisode. Pino n’est pas apparu dans la série depuis le départ de son personnage à la fin de la saison 16. Son retour intervient un an après le retour de Christopher Meloni en tant que Det. Elliot Stabler après une absence de 10 ans.

Le 27 septembre, Wolf Entertainment a annoncé que la star de Mayans MC serait de retour pour le 500e épisode. « Alors… quelque chose de nouveau SVU Direhards ? » Pino a demandé en plaisantant sur Twitter après la révélation de la nouvelle. La nouvelle est arrivée environ une semaine après Ice-T, qui a joué Det. Odafin « Fin » Tutola depuis la saison 2, a déclaré aux fans que le tournage était sur le point de commencer le 500e épisode. « Cela ne peut arriver qu’avec des fans solides comme le roc … Merci! Ça va être bien », a taquiné Ice-T.

Amaro a été introduit dans la saison 13, la première saison sans Meloni. Il a travaillé avec maintenant-Capt. Olivia Benson (Mariska Hargitay) et Dét. Amanda Rollins (Kelli Giddish), qui sont toutes les deux toujours dans la série. Il avait une relation compliquée avec Rollins, qui est désormais en relation secrète avec l’ADA Dominick Carisi (Peter Scanavino). Amaro est parti à la fin de la saison 16 quand il a décidé qu’il n’avait pas d’avenir avec SVU et a déménagé en Californie pour se rapprocher de ses enfants.

Pino a exprimé son intérêt à retourner à SVU dans le passé. « Regardez, Amaro est toujours en vie », a déclaré Pino à Give Me My Remote en 2019. « Je ne sais pas où en est, mais je suis très heureux de mon côté … Mais j’aime Amaro. Et j’aime ce qu’il représentait. J’aime ses complications [and] ses incohérences. J’ai vraiment apprécié ça. Et je pense [showrunner] Garenne [Leight] est un vrai talent singulier, alors j’étais content de voir qu’il revenait. Je vois SVU comme une famille qui vit à l’autre bout du pays, que je garde à l’œil et pour laquelle je souhaite le meilleur. Je suis tellement fier d’être une petite partie de cet héritage. »

Depuis qu’il a quitté SVU, Pino est resté occupé. Il joue maintenant dans le spin-off de Sons of Anarchy, Mayans MC, dans le rôle de Miguel Galindo. Il a également eu un rôle récurrent dans Scandal d’ABC. Il peut maintenant être vu sur grand écran dans Dear Evan Hansen dans le rôle de Larry Mora.

Law & Order: SVU a lancé sa 23e saison la semaine dernière, aux côtés de Law & Order: Organized Crime Season 2. SVU est diffusé les jeudis à 21 h HE sur NBC, suivi d’OC immédiatement. Le 500e épisode de SVU devrait être diffusé le 21 octobre et sera disponible en streaming sur Peacock le lendemain.