Star de télé-réalité enceinte vivant hors de la voiture après l’incendie d’une maison

Louise Thompson a traversé des semaines dévastatrices. Thompson et son fiancé, Ryan Libbey, compatriote de Made in Chelsea, ont vécu ces derniers jours dans leur voiture à la suite d’un grave incendie de maison. Le couple, qui attend son premier enfant ensemble, vit avec la mère de Thompson cette année alors que leur propre maison subit des rénovations drastiques. Malheureusement, la maison de sa mère a pris feu au début du mois.

L’incendie, qui aurait été causé par l’explosion d’un refroidisseur à vin, a forcé le coupé à vivre en déplacement. Ils n’ont pas pu trouver de logement à court terme et vivent hors de leur véhicule (pendant que leurs chiens restent avec des amis). Même s’il s’agit d’une situation plus que stressante pour une future mère, Thompson, 31 ans, se concentre sur toute la gentillesse et l’aide qu’elle a reçues depuis que l’incendie s’est déclaré.

« les pompiers, le personnel du nhs, les voisins, les membres de la famille, les vieux amis, les nouveaux amis, les amis instagram que je connais à peine, ma merveilleuse agence, les marques avec lesquelles je travaille, la dame qui travaille derrière le comptoir du magasin, mes partenaires commerciaux, mes collègues de travail , des clients de fitness, la dame dans le parc ce matin, des inconnus dans la rue… Merci pour votre incroyable soutien », a écrit Thompson. « Je dois dire que je suis totalement submergé par la gentillesse et la générosité que les gens offrent lorsqu’ils essaient d’aider quelqu’un à traverser une crise. J’ai reçu des messages de personnes que j’ai rencontrées UNE FOIS offrant leurs meilleurs amis, cousins, chiens, ex-petites amies, papas à la maison pour essayer d’aider. Cela signifie beaucoup – je me sens incroyablement chanceux et j’aimerais que tout le monde puisse avoir cette chance. «

Elle a ensuite expliqué comment elle vivait en écrivant : « Nous avons emménagé dans 4 hôtels/auberges différents au cours de la semaine dernière et avons essentiellement vécu dans une voiture et la vérité est que cela a été vraiment difficile – l’une des choses les plus difficiles à gérer a été le manque total de sécurité et de confidentialité. Je ressens un peu d’anxiété sociale et parfois je veux juste me cacher et ne pas avoir à entrer en contact avec d’autres humains. Vous ne pouvez pas faire ça quand vous vous êtes nomade. »

« L’autre chose (qui était sans doute encore plus difficile) était de devoir passer 5 jours/nuits sans les chiens, qui sont essentiellement mes enfants. Malheureusement, ils ne sont pas les bienvenus partout et ils prennent tellement de temps à s’occuper que nous ne pouvions pas faire J’étais tellement paranoïaque qu’ils seraient fortement traumatisés par l’incident car ils se sont perdus dans la fumée avant d’être secourus par ryan mais heureusement, ils semblent aller bien et ils ont été impeccablement soignés par scott, sam et zara. Un million de mercis. »

Thompson a fermé sa note en révélant que la maison de sa mère ne sera pas restaurée avant longtemps, mais ils ont finalement trouvé une « solution temporaire » à leurs problèmes de logement jusqu’à la naissance de leur bébé à venir.