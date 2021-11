Star d’Encanto : il a un pouvoir spécial dont personne ne veut ! | Regarder

*Le 24 novembre, « Encanto » vient vous charmer, vous inspirer et vous émouvoir au rythme magique de l’amour et de la famille !

Les Studios d’animation Walt Disney Le film nous emmène dans le voyage d’une jeune femme nommée Mirabel (voix de Stéphanie Beatriz).

Elle fait partie de la famille magique Madrigal qui possède des pouvoirs incroyables allant de la super-force, au contrôle des conditions météorologiques, au changement de forme et plus encore !

Sous la direction de leur matriarche, Abuela Alma Madrigal (exprimée par María Cecilia Botero), les membres de la famille Madrigal utilisent leurs incroyables pouvoirs pour aider les familles de tout leur village et ils sont aimés pour cela !

Avec un si grand et si fier héritage, Mirabel lutte avec sa propre valeur et identité parce qu’elle se trouve être le seul membre de la famille sans pouvoirs magiques; mais elle apprendra bientôt qu’au fond, elle est la plus puissante de toutes !

« Encanto » de Walt Disney Animation Studios © 2021 Disney. Tous les droits sont réservés.

La correspondante de l’EUR, Tifarah Dixon, s’est entretenue avec Stéphanie Béatriz (voix de Mirabel) et Jean Leguizamo (voix de Bruno) sur leurs personnages et les leçons qu’ils ont apprises lors du tournage.

TD : John tu incarnes l’insaisissable oncle Bruno, qu’est-ce qui t’a attiré vers ce personnage ?

JL : J’ai aimé qu’il soit un inadapté. Il a ce pouvoir spécial dont personne ne veut. Ils ne veulent pas de lui et il est comme ce parent qui est toujours agaçant parce qu’il dit la mauvaise chose au mauvais moment. Je peux m’identifier à ce type !

TD : Comment décririez-vous Mirabel ?

SB : Mirabel a beaucoup de coeur. Elle est très courageuse, elle peut être très maladroite, elle veut désespérément appartenir et elle ne réalise pas à quel point elle est vraiment spéciale.

« Encanto » de Walt Disney Animation Studios © 2021 Disney. Tous les droits sont réservés.

TD: Ce film a de beaux joyaux de la vie, de prendre soin de votre famille à rester optimiste. Quelle leçon avez-vous tirée de ce projet ?

JL: J’ai appris que parfois on nous fait un cadeau dont personne ne veut ; et nous devons juste « tenir nos armes » et attendre de trouver les bonnes personnes qui apprécieront [our gifts]!

Préparez-vous pour la meilleure aventure de la saison avec Mirabel alors que « Encanto » sort en salles le 24 novembre 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=CaimKeDcudo