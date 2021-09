Star + est maintenant disponible en Amérique latine Téléchargez-le ! | Instagram

C’est vrai, tout semble indiquer que le nouveau Plate-forme Star + est déjà disponible en Amérique latine et nous vous ferons savoir tout ce que vous devez savoir sur sa programmation, alors continuez à lire pour que vous le sachiez.

Après tant d’attente, la plateforme divertissement et le sport est enfin arrivé en Amérique latine et vous pouvez désormais regarder la meilleure programmation dans le confort de votre foyer.

Après presque un an à profiter de toute la programmation et du contenu originaux de Disney+ Avec le meilleur de Marvel, Star Wars et bien plus, officiellement ce mardi 31 août, Star+ est arrivé en Amérique latine, une plateforme de streaming avec du contenu de divertissement en tout genre sans exception.

A noter que la plateforme a dans son catalogue en exclusivité, des films et séries issus des studios de The Walt Disney Company, FX, 20th Century Studios, Star Original Productions et National Geographic Original Productions.

Cependant, ce n’est pas tout, puisque, en plus, si vous aimez le sport, dans Star + vous trouverez votre endroit préféré, puisque le service vous offre la possibilité de regarder ESPN en direct en streaming.

Alors qu’en termes de séries, cette plate-forme est la nouvelle maison des Simpsons, l’une des séries les plus célèbres à la télévision dans la plupart du monde, ainsi que The Walking Dead.

Mais ce n’est pas tout, car si vous êtes un fan de Disney, que vous avez déjà embauché ce service de streaming et que vous souhaitez maintenant ajouter tout le contenu qui sera disponible sur Star +, la bonne nouvelle est que vous pouvez le faire.

Avec le Combo+ ce sera possible et c’est une offre commerciale permanente incroyable, qui rendra disponible l’abonnement à Star+ et Disney+, plateformes indépendantes, à un prix unique et attractif.

A tel point qu’à partir du 31 août vous pouvez également souscrire au Combo + sur la page www.starplus.com.

Mais en revanche, ceux qui ont un abonnement annuel à Disney+ pourront également accéder à l’avantage commercial de Combo+ à partir de ce mardi.

Et ceux qui accèdent à Combo + complètent la programmation de ce mois-ci avec la programmation de la plateforme Disney +.

La vérité est que la nouvelle plateforme Star + est venue faire la différence et surprendre avec des contenus innovants et très originaux, mais aussi ceux qui ont généré le plus de fureur, alors n’hésitez pas à en faire partie.