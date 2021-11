Star Fox SNES Hack augmente le faible taux de rafraîchissement 3D de l’original

Le romhack est à droite, fonctionnant à un meilleur framerate mais aussi beaucoup plus rapide que l’original.Gif : Nintendo / Kotaku

Plus tôt dans la journée, Star Fox a reçu un correctif qui permet au classique de la Super Nintendo de 1993 de fonctionner comme s’il profitait d’une puce d’accélérateur avancée, augmentant sa fréquence d’images des chiffres à un chiffre proche d’un jeu plus moderne.

Lorsque Star Fox a été lancé il y a près de 30 ans, c’était une merveille technique. Grâce à la puce de traitement Super FX (développée parallèlement au jeu par Argonaut Software), le simulateur de combat aérien de science-fiction a réalisé l’impossible en restituant des graphiques 3D polygonaux à une époque où les visuels 2D bitmap étaient la norme. Et tandis que les ravages du temps viennent pour nous tous, Star Fox est toujours considéré comme une pièce emblématique de l’histoire du jeu malgré ce qui peut être considéré aujourd’hui comme un framerate abyssal.

Grâce à un développeur entreprenant nommé Kando, cependant, nous pouvons désormais découvrir Star Fox en dehors des limites de sa précédente présentation à peine meilleure qu’un diaporama.

Avec l’aide du brillant ingénieur logiciel Vitor Vilela (dont le travail d’accélération des jeux avec la puce SNES SA-1 dont nous avons parlé précédemment), Kando a pu produire un romhack qui permet aux gens d’imiter Star Fox comme s’il fonctionnait sur un suivi Révision Super FX connue familièrement sous le nom de Super FX 2. Cette puce, mieux connue pour son utilisation dans Super Mario World 2: Yoshi’s Island en 1995, offre une vitesse d’horloge double, ce qui la prête naturellement à ce genre d’améliorations de la fréquence d’images.

Malheureusement, ce n’est pas parfait. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, l’augmentation de la fréquence d’images de Star Fox accélère également sensiblement le jeu, qui a été développé autour de telles limitations et semble donc très étrange autrement. De plus, vous n’obtenez toujours pas 30 images par seconde, encore moins 60.

Mais en tant que preuve de concept, il est bon de savoir qu’une telle chose est même possible avec seulement quelques modifications du code du jeu. La prochaine étape consiste à déterminer comment maintenir le rythme d’origine de Star Fox, un problème beaucoup plus difficile sur lequel je suis sûr que quelqu’un de beaucoup plus intelligent que moi travaille en ce moment même.

Dans tous les cas, vous pouvez récupérer le patch de Kando sur Romhacking.net. Bonne chance!