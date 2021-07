Star Health dépose un dossier d’introduction en bourse, pour lever plus de 2 000 crores de roupies

Il est proposé que le produit net de la nouvelle émission soit utilisé pour augmenter le capital de base de la société.

Star Health and Allied Insurance Co (SHAICL), détenue par un consortium d’investisseurs, dont Rakesh Jhunjhunwala et Westbridge Capital, a déposé un projet de prospectus de hareng rouge (DRHP) auprès du Securities and Exchange Board of India pour lever des fonds via une offre publique initiale (IPO).

L’introduction en bourse de la compagnie d’assurance maladie autonome basée à Chennai comprend des actions d’une valeur nominale de 10 Rs chacune comprenant une nouvelle émission totalisant jusqu’à 2 000 crores de roupies et une offre de vente d’un maximum de 6,01 crores d’actions, dont jusqu’à 3,06 crores Safecrop Investments India LLP (actionnaire vendeur promoteur), jusqu’à 1,37 lakh actions par Konark Trust, jusqu’à 9 518 actions par MMPL Trust (actionnaires vendeurs du groupe promoteur) et jusqu’à 76,80 lakh actions par Apis Growth 6.

L’offre comprend également jusqu’à 41,10 actions lakh par Mio IV Star, jusqu’à 74,38 actions lakh par l’Université de Notre Dame Du Lac, jusqu’à 41,10 actions lakh par Mio Star, jusqu’à 25,09 lakh actions par ROC Capital Pty Ltd , jusqu’à 14,76 lakh d’actions par Venkatasamy Jagannathan, jusqu’à 18,04 lakh d’actions par Sai Satish et jusqu’à 1,44 lakh d’actions par Berjis Minoo Desai. L’offre comprend une réservation pour abonnement par les employés éligibles.

Star Health a été fondée par V Jagannathan, qui a précédemment dirigé United India Insurance en 2006 et fournit des polices d’assurance maladie, d’assurance maladie à l’étranger et d’assurance contre les accidents personnels. Un consortium dirigé par Rakesh Jhunjhunwala et Westbridge Capital avait acquis plus de 90 % du capital de la société en 2019.

Pour l’introduction en bourse, Kotak Mahindra Capital Company, Axis Capital, BofA Securities India, Citigroup Global Markets India et ICICI Securities sont les co-coordinateurs mondiaux et les principaux gestionnaires de livres. CLSA India, Credit Suisse Securities (Inde) et Jefferies India sont les principaux responsables de l’émission. Ambit Pvt Ltd, DAM Capital Advisors (anciennement IDFC Securities) et IIFL Securities et SBI Capital Markets sont les co-book managers responsables de l’émission.

