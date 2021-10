Alejandro Sanz : star hollywoodienne avec Yalitza Aparicio | .

Le célèbre chanteur espagnol Alejandro Sanz inaugurait vendredi sa propre étoile au Walk of Fame d’Hollywood ceci grâce à la reconnaissance de ses plus de trois décennies dans le Musique, en plus d’avoir eu un renommée internationale ce qui a fait de lui une référence pour la musique en espagnol.

accompagné de l’actrice mexicaine Yalitza Aparicio, qui a acquis sa grande renommée après avoir joué dans le film oscarisé, Rome, qui a été transmis par Netflix et a accompagné le célèbre chanteur pour dévoiler son étoile sur le Walk of Fame.

Par ailleurs, Yalitza a également prononcé quelques mots sur le podium adressés au célèbre lauréat des Grammy et également placé sur son réseaux sociaux Un beau bouquet de fleurs qu’il a reçu d’Alejandro qui était plus que reconnaissant d’avoir fait partie d’un événement si spécial pour lui.

La Chambre de commerce d’Hollywood considère Sans comme l’un des musiciens les plus influents du monde hispanophone et bien sûr, de nombreuses personnes étaient présentes pour observer l’événement à Los Angeles.

“J’aimerais que mes parents soient vivants pour me voir ce jour-là”, a déclaré la chanteuse espagnole excitée quelques minutes avant de dévoiler la star qui se trouve devant le bâtiment de Capitol Records.



. / Alejandro Sanz dévoile son étoile sur le Walk of Fame.

De cette façon, son nom a été enregistré avec d’autres grands noms, tels que Paul McCartney, Selena Quintanilla et John Lennon, qui ont également leurs stars très proches.

“Je n’ai jamais imaginé cela parce que je ne suis pas John Wayne” a déclaré Sans en riant en commençant son discours de remerciement en anglais, mais bien sûr, il a également prononcé quelques mots en espagnol.

Il ne fait aucun doute que cet artiste est l’un des plus grands représentants de la musique espagnole et a réussi à gagner le cœur du public depuis des décennies, donc cette star est plus que méritée et continuera sûrement avec son grand succès dans le reste de sa carrière. .