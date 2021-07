Star hyperventile pour de vrai en jouant le chagrin de Liam dans Emmerdale ⋆ .

Jonny admet qu’il est impossible de ne pas ramener le travail à la maison (Photo: ITV)

Les fans d’Emmerdale ont fait l’éloge des performances électrisantes et brutes de Jonny McPherson à travers le chagrin de Liam Cavanagh suite à la perte de sa fille Leanna, brutalement assassinée par Meena Jutla (Paige Sandhu).

Et lorsque Metro.co.uk a rencontré Jonny, il a admis qu’il était impossible de ne pas ressentir physiquement le chagrin de Liam et de ramener le travail à la maison avec lui.

Il nous a expliqué dans une interview exclusive: “La préparation pour le faire, j’ai regardé les scripts quelques semaines auparavant, et j’ai continué à y plonger, puis quelques jours avant de filmer les scènes, je prenais un verre de vin et de continuer à les parcourir, et j’ai essayé de frapper, ce qui m’a semblé être le bon niveau.

«Et le bon niveau était celui de la fureur et du chaos complets. C’était un niveau difficile à atteindre, mais il semblait que cela devait arriver, car si quelqu’un qui a perdu un enfant regarde la série, vous voulez être au bon niveau authentique.

« Y arriver était intéressant, même si c’était assez fatiguant », a-t-il admis. “Faire le tournage lui-même, c’était comme revenir d’un enterrement tous les soirs.

«C’était ce niveau d’épuisement. Le truc, c’est que ce n’est pas réel, vous faites juste semblant, mais si vous essayez de le faire paraître réel, vous devez en quelque sorte le traverser vous-même, donc physiquement, vous finissez par vous tendre et hyperventiler avec des sanglots. Cela court-circuite votre cerveau en lui faisant croire que vous l’avez réellement vécu, d’une manière particulière.

«Les gens parlent souvent de ramener votre travail à la maison, en tant qu’acteur, mais parfois, il est difficile de ne pas le faire. Je veux dire, si vous vous êtes réellement poussé à un point où vous expérimentez tout physiquement… c’est assez épuisant.

«Mais en même temps, cela a été si intéressant, et toutes les personnes impliquées dans l’histoire, l’équipe et les acteurs, sont si dévouées à garantir que ce soit une représentation aussi authentique que possible. C’est aussi un immense plaisir !’

Il a montré une nouvelle facette du souvent comique Liam et il est clair que Jonny saisit sa chance de montrer ses capacités d’acteur.

Il s’est enthousiasmé : « Cela a été les deux mois les plus intéressants et les plus difficiles de ma vie professionnelle. J’ai l’impression que ma relation de travail avec les autres acteurs a augmenté d’un niveau. J’ai l’impression que non seulement ça m’a poussé, mais aussi les gens avec qui j’ai travaillé.

«Ce fut un plaisir de travailler aussi dur que nous l’avons fait pour essayer d’obtenir le matériel aussi véridique que possible. Je l’ai absolument adoré.

«Je veux dire, j’aimais Emmerdale avant toute cette histoire, mais cela vient de cimenter mon amour pour tous les acteurs et toute l’équipe. Cela a été un tel plaisir.

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus “

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();