Star India affiche un bénéfice de Rs 1 395 cr au cours de l’exercice 21

Le diffuseur de télévision Star India, qui appartient maintenant à Walt Disney Co India, a enregistré un bénéfice net de 1 395 crore sur une base autonome au cours de l’exercice 2020-21 (FY21) contre une perte de 85,61 crore au cours de l’EX20, selon le les dépôts de la société auprès du Registrar of Companies (RoC).

Au cours de l’année, les revenus totaux de la société se sont élevés à 12 026,18 crores, en baisse de 13,38 % par rapport à l’exercice 20. Les revenus d’exploitation à 11 761,90 crores ont baissé de 12,79 % par rapport à l’exercice 20.

Les dépenses totales au cours de l’exercice 21 à 9 667,57 crores ont diminué de 31,22% par rapport à l’exercice 20.

Star India exploite un réseau de 60 chaînes en huit langues. Il possède également une branche de production et de distribution de films hollywoodiens et indiens.

Disney+ Hotstar représentait la majorité des ajouts d’abonnés mondiaux de Disney+ entre janvier et juin 2021, et représentait environ 40 % ― 46,4 millions ― de la base totale d’abonnés payants de la plate-forme à la fin juin 2021. La plate-forme a également acquis directement vers le numérique droits pour des films comme Dil Bechara, Laxmii et Sadak 2 au cours du dernier exercice.

En août 2021, Star India a lancé de nouveaux plans d’abonnement pour sa plateforme de streaming vidéo. Jusqu’à FY21, Disney+ Hotstar n’offrait que deux plans d’abonnement annuels (‘399 et ‘1.499). Les utilisateurs ont désormais le choix entre trois forfaits (‘499 mobile uniquement, ‘899 ― super et ‘1 499 ― premium).

De plus, Star India est susceptible de quitter l’espace de divertissement général anglais en cessant de Star World, Star World HD et Star World Premiere HD. La société a récemment annoncé de nouveaux MRP pour ses chaînes en conformité avec NTO (nouvel ordre tarifaire) 2.0. Le diffuseur a tarifé 12 de ses 62 chaînes de télévision à plus de 12 dans les genres hindi, régionaux et sportifs. Ses chaînes phares, dont celles du genre sportif, ont été exclues des bouquets.

