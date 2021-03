Star India lance une nouvelle campagne mettant en avant l’expérience HD

La campagne est animée par un film publicitaire qui établit un parallèle avec l’habitude innée des gens de garder les choses chez eux pour le spectacle.

Star India a lancé une nouvelle campagne télévisée à l’échelle du réseau (TVC) ‘SIRF DIKHAANE KE LIYE NAHI, DEKHNE MEIN BHI REAL’ HD ‘EXPERIENCE pour sensibiliser les amateurs de télévision qui, malgré la possession d’un téléviseur HD et d’un décodeur HD (STB ), continuez à afficher leurs chaînes Star en définition standard (SD). La campagne vise à briser le mythe selon lequel la télévision HD offre un visionnage HD. En outre, la campagne met également en évidence les fonctionnalités des chaînes Star HD qui contribuent à rendre l’expérience de visionnage beaucoup plus supérieure et immersive, ‘Taaki aapka HD TV sirf’ dikhaane ‘ke liye hee nahi, dekhne mein bhi Real HD experience de!’

Star India s’est toujours concentré sur la fourniture d’une expérience de divertissement et d’une valeur inégalées à ses téléspectateurs, a déclaré Gurjeev Singh Kapoor, président – Distribution TV, Inde et International, Star And Disney India. «Il existe un énorme potentiel pour accroître encore l’affinité avec notre contenu avec le vaste portefeuille de 26 chaînes Star HD à travers les genres et les langues; avec un calendrier de cricket en direct fort cette année et VIVO IPL 2021 juste au coin de la rue, nous voulons que les consommateurs ressentent le plaisir et le sentiment de stade que nos chaînes HD peuvent fournir. C’est le bon moment pour les consommateurs d’améliorer leur expérience de visionnage avec un abonnement à la chaîne Star HD. Par conséquent, cette campagne vise à combler le fossé de la sensibilisation et à aider les consommateurs à prendre conscience de la pertinence de recharger leurs chaînes Star HD. »

La campagne est animée par un film publicitaire qui établit un parallèle avec l’habitude innée des gens de garder les choses chez eux pour une valeur de spectacle plutôt que de les utiliser aux fins auxquelles ils sont destinés. Posséder un téléviseur HD à écran plat sophistiqué est quelque chose qui élève le statut social d’un individu, et la campagne incite le consommateur à augmenter la valeur de son téléviseur HD « Apne HD TV Ka Naam Roshan Kijiye » en s’abonnant aux chaînes Star HD. . La campagne mettra également en vedette certains des personnages les plus appréciés du réseau Star India qui approuvent l’expérience Real HD.

