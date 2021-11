Star India Network lance la campagne #StarKaNaman à l’occasion de la Journée mondiale de la télévision

La campagne présente les filiales de distribution TV comme la famille élargie du consommateur

A l’occasion de la Journée mondiale de la télévision, le réseau Star India a déployé une nouvelle campagne #StarKaNaman. La campagne vise à mettre en lumière le rôle joué par les opérateurs DTH et par câble dans l’amélioration de l’expérience télévisuelle du consommateur. La campagne présente les filiales de distribution TV comme la famille élargie du consommateur, dans un pays qui prospère grâce à la télévision comme source de divertissement de base.

En ce #WorldTelevisionDay, nous célébrons nos partenaires câble et DTH qui ravissent des millions de foyers avec le divertissement télévisé depuis des décennies ! #StarKaNaman pic.twitter.com/2x5BN97MKJ – Star TV Network (@starindia) 18 novembre 2021

Le réseau Star India est reconnaissant envers ses affiliés DTH et câble dont le lien spécial avec les consommateurs, un peu comme une famille élargie, a amélioré l’expérience télévisuelle pour des millions de foyers et a également aidé le réseau à mieux se connecter avec eux, Gurjeev Singh Kapoor, président – Distribution TV, Inde et International, Star et Disney India, a déclaré. «Leur compréhension profonde des téléspectateurs est le résultat de nombreuses années d’association que leurs équipes du dernier kilomètre ont construites sur le terrain. Leurs efforts pour s’efforcer de comprendre les besoins de divertissement des ménages et de fournir des solutions personnalisées sont vraiment louables. #StarKaNaman est notre geste pour apprécier et célébrer cet esprit qui fait de la télévision la plate-forme incontournable pour le divertissement familial en Inde », a-t-il ajouté.

Le film de la marque met en valeur de manière créative la valeur ajoutée de la fraternité DTH et du câble grâce à leur compréhension profonde du consommateur. La campagne est un hommage à l’écosystème dont les efforts inlassables offrent aux téléspectateurs une évasion des corvées banales et rassemble toute la famille à travers de délicieux divertissements télévisés. Le film de la marque s’ouvre avec un client entrant dans le bureau d’un opérateur pour acheter un abonnement d’un an à la télévision pour sa famille, car il serait absent pendant une année entière. Le client est totalement surpris et touché par la compréhension de l’opérateur de ce que toute sa famille regarde, et l’assurance que lui apporte l’opérateur de ne pas se soucier de la recharge du bouquet de chaînes TV lorsqu’il est absent.

