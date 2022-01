Star Jones sera le nouvel animateur et juge de la «Cour du divorce» lors du retour à la télévision en journée

Vétéran de la télévision de jour Star Jones remplacera le juge Foi Jenkins en tant que nouvel hôte et juge de la Cour de divorce.

Jones présidera la procédure de divorce de l’émission, qui est l’émission judiciaire la plus ancienne à la télévision avec 38 saisons.

Star Jones prend la parole sur scène lors du gala d’été Angel Ball en l’honneur de Simone I. Smith et Maye Musk organisé par la Gabrielle’s Angel Foundation le 20 août 2021 à Southampton, New York. (Photo de Dimitrios Kambouris/. pour Gabrielle’s Angel Foundation)

« Avant d’être le correspondant juridique de NBC News couvrant des procès très médiatisés et menant des interviews exclusives en prison, j’ai passé six ans dans une salle d’audience de Brooklyn en tant que procureur des homicides à New York et procureur adjoint », a déclaré Jones dans un communiqué, selon PEOPLE.

« Depuis le début de ma carrière à la télévision, ma mission est de servir de voix aux sans-voix ; et après plus de 30 années consécutives à la télévision et dans les foyers, cela reste vrai », a-t-elle ajouté.

« J’ai été honorée d’être considérée pour reprendre le banc de la télévision« Cour du divorce », en suivant les traces de trois femmes incroyables, juge Mablean Ephriam, Juge lynn toler, et juge Foi Jenkins« , a noté Jones.

Dans sa déclaration, Jones a conclu en déclarant : « J’offrirai aux parties devant le tribunal de divorce, ainsi qu’aux téléspectateurs, une approche pragmatique de la loi et une décision motivée par mon expertise juridique éprouvée, ma compassion et mon empathie, mes expériences personnelles et mes difficultés – gagné le bon sens.

En plus de son temps en tant que correspondante juridique pour NBC, Jones, 59 ans, a été la première personne noire et la première femme à servir d’arbitre à la télévision dans l’émission judiciaire de courte durée, Jones & Jury. En 1997, elle a rejoint The View en tant que co-animatrice originale et est restée avec l’émission jusqu’en 2006. Elle est également apparue en tant que commentatrice, animatrice et avocate sur plusieurs réseaux, notamment NBC, MSNBC, CNN et TruTV.

« Nous avons eu beaucoup de chance d’avoir des juges exceptionnellement talentueux à la tête du tribunal des divorces. À partir de la saison prochaine, Star Jones apportera ses expériences de vie, ses connaissances en tant qu’avocate plaidante et sa personnalité énergique à ce banc légendaire », Stephen Brown, vice-président exécutif de la programmation et du développement pour Fox First Run et Fox Television Stations, a déclaré dans un communiqué. « Elle aspire à rendre le spectacle plus significatif, plus interactif et plus percutant pour les couples et nous avons hâte. »

Jones est diplômée de l’American University et a obtenu son doctorat en droit à l’Université de Houston.

