Star Marks ‘Manifest’ revient pour la saison 4 après que Netflix ait sauvé le drame NBC annulé

Le casting de Manifest monte à bord du plateau pour l’une des dernières fois. Après que la série dramatique surnaturelle à succès ait été sauvée par Netflix à la suite de son annulation chez NBC, la production de Manifest Season 4, la dernière saison, semble avoir commencé. La star de la série JR Ramirez, qui reviendra en tant qu’homme de loi Jared Vazquez pour le dernier lot d’épisodes, a fait le point jeudi sur la production de la saison 4 lorsqu’il a partagé une photo de lui sur le plateau.

Posant devant une porte avec une pancarte portant à la fois son nom et le nom de son homologue à l’écran, Ramirez a réfléchi à la fin imminente de l’émission, partageant la légende selon laquelle « en traversant les scènes ce matin… différent. » Ramirez, dont les crédits passés incluent House of Payne et Jessica Jones, entre autres, a poursuivi en notant qu’il « travaille dans cette entreprise depuis près de deux décennies maintenant », et il sait « o débarquer une équipe de Cast n Crew qui est aussi collaboratif, dévoué et à mon avis (le plus important) « Ego Checked » comme le sont ces humains magnifiquement talentueux… eh bien, cela arrive RAREMENT. »

« Cela étant dit, ce n’est que le premier jour et vous pouvez déjà ressentir le niveau d’appréciation de ce groupe pour le tour magique qui est Manifest! Mais restons réalistes », a poursuivi Ramirez. « La réalité, c’est que TOUTE cette magie se produit à cause de VOUS !

Le message émotionnel de Ramirez est venu au milieu d’un tourbillon d’été pour Manifest. La série, que les 191 passagers du vol Montego Air 828, a été annulée par NBC en juin après seulement trois saisons, une annulation qui a déclenché un mouvement parmi les fans pour sauver la série. Le 28 août, reconnu dans le fandom Manifest comme 828 Day, Netflix a confirmé avoir choisi la série pour une quatrième et dernière saison.

Pour le moment, les détails de la dernière saison de Manifest restent flous. Ramirez a cependant taquiné les fans lors des prochains épisodes de son histoire Instagram, où il a repartagé une photo de ce qui semblait être le script de la première saison de la saison 4. Selon le scénario, le premier épisode sera réalisé par Romeo Tirone et écrit par le créateur Jeff Rake et Simran Baidwan. L’épisode s’intitule « Touch and Go ». L’épisode 401 sera l’un des 20 épisodes de la saison 4. Netflix n’a pas encore annoncé de date de première pour la dernière saison, et il reste à voir si la saison sera divisée en deux parties distinctes. En plus de Ramirez, il est confirmé que Josh Dallas et Melissa Roxburgh reviennent.