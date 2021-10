Star Ocean : The Divine Force annoncé sur PC, PlayStation et Xbox

Star Ocean : La Force Divine a été annoncé par Square Enix aujourd’hui.

La toute nouvelle entrée de la série action-RPG arrive sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S, et est en développement avec Tri-Ace Inc.

Les joueurs y seront transportés dans un monde fantastique de science-fiction plein de combats d’action rapides, d’exploration et d’une histoire originale qui s’appuie sur la riche histoire de la franchise Star Ocean.

Le jeu propose deux protagonistes avec des perspectives d’histoire et des expériences de jeu différentes. Il y a Raymond, le capitaine du vaisseau spatial, Ydas, et Laeticia, la princesse-chevalier d’un royaume sur une planète sous-développée. Dans le jeu, le destin réunira les deux aux côtés de plusieurs autres personnages alliés.

Dans la première bande-annonce, vous pouvez voir divers éléments nouveaux et de retour de la franchise Star Ocean, tels que des batailles d’action à grande vitesse; vous pouvez facilement entrer dans des batailles avec des ennemis qui peuplent le monde ; vous avez la capacité de flotter dans les airs, de plonger et de voler; et vous pouvez escalader des montagnes massives, vous aventurer dans des vallées sombres et enquêter sur des châteaux et des villes.

Star Ocean : The Divine Force sortira en 2022.