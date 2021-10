Star Ocean : The Divine Force révélée avec une première bande-annonce sur PlayStation State Of Play

Star Ocean: The Divine Force a été révélé lors du State of Play d’octobre sur PlayStation, faisant partie d’une douzaine de jeux à obtenir une bande-annonce lors de la présentation en direct. La première bande-annonce se concentre sur le gameplay, mais a également révélé quelques éléments de l’histoire.

Développé par tri-Ace et publié par Square Enix, Star Ocean est une série de RPG d’action-aventure qui se concentre sur un système de relations axé sur les choix qui façonne à la fois la façon dont les personnages interagissent les uns avec les autres et la façon dont l’histoire se déroule finalement.

Comme on le voit dans la bande-annonce, The Divine Force raconte une histoire fantastique de science-fiction, mettant en vedette une liste de différents personnages jouables et des histoires parallèles – une configuration similaire aux entrées précédentes de la série. Cependant, contrairement aux jeux précédents, il semble que The Divine Force mettra davantage l’accent sur l’exploration, donnant aux personnages davantage de mécanismes de navigation (comme un jetpack) pour se déplacer à pied.

The Divine Force présente deux histoires entrelacées et deux protagonistes différents. La première histoire se concentre sur un capitaine de navire marchand issu d’une civilisation avancée inspirée de la science-fiction, tandis que la seconde explore une princesse venant d’une planète sous-développée inspirée de la fantaisie.

La Force divine devrait être lancée sur PS5 et PS4 en 2022.

